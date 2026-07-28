Apple nỗ lực giảm giá iPhone 18 Pro Max

Trong bối cảnh giá chip nhớ và các linh kiện khác tăng cao, Apple tìm cách gây sức ép lên các nhà cung cấp tấm nền OLED cho iPhone nhằm kiểm soát chi phí sản xuất.

Phiên bản tiếp theo của iPhone 17 Pro Max có thể tăng giá mạnh. Ảnh: MacRumors.

Theo The Elec, ban đầu Apple đưa ra mức giá 70 USD cho mỗi tấm nền OLED, nhưng cuối cùng có thể trả ít hơn. Ước tính trong ngành cho thấy Samsung Display và LG Display sẽ cung cấp linh kiện này với giá khoảng 66,50 USD , giảm khoảng 20% ​​so với giá bán tấm nền OLED cho iPhone 17 Pro Max.

Giá thành tấm nền OLED cho iPhone giảm dần qua mỗi thế hệ. Tuy nhiên, mức giảm năm nay lại rất mạnh, nhất là khi tấm nền OLED của iPhone 18 đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp hơn.

Apple sẽ sử dụng bộ vật liệu OLED M16 mới nhất của Samsung Display, giúp cải thiện hiệu suất phát sáng, tuổi thọ và khả năng tái tạo màu sắc.

Không riêng Apple, nhiều nhà sản xuất smartphone cũng cố gắng bù đắp chi phí bộ nhớ tăng cao bằng cách giảm chi phí mua linh kiện khác, bao gồm tấm nền màn hình và module camera.

Theo công ty nghiên cứu thị trường UBI Research, Samsung Display sẽ ​​cung cấp 46 triệu tấm nền OLED cho dòng iPhone 18 trong năm nay, bao gồm 2 triệu tấm cho iPhone 18 tiêu chuẩn, 18 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và 26 triệu tấm cho iPhone 18 Pro Max.

Trong khi đó, LG Display được dự báo cung cấp 41 triệu tấm nền, bao gồm 1 triệu tấm cho model tiêu chuẩn, 19 triệu tấm cho 18 Pro và 21 triệu tấm cho 18 Pro Max.

Apple ​​sẽ ra mắt bộ đôi iPhone 18 Pro cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9, tiếp theo là iPhone 18 và iPhone 18e vào đầu năm 2027.

Các nhà phân tích dự đoán iPhone 18 Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 1.299 USD và 1.399 USD , tăng khoảng 200 USD so với các phiên bản trước, chủ yếu do chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng cao.

Trong khi đó, nguồn tin khác còn đưa ra dự báo cao hơn. Tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo cho rằng giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max tại Trung Quốc khoảng 1.625 USD , biến sản phẩm này trở thành chiếc iPhone đắt nhất lịch sử trong thời điểm chưa xuất hiện iPhone gập.