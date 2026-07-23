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Công nghệ Mobile

Chiếc iPhone đắt nhất lịch sử Apple

  • Thứ năm, 23/7/2026 14:25 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Vì nhiều lí do khác nhau, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc điện thoại đắt nhất của Apple.

Chiếc iPhone Pro Max thế hệ mới có thể tăng giá. Ảnh: Phone Arena.

Nhiều tin đồn cho rằng Apple sắp ra mắt điện thoại màn hình gập có giá lên đến 2.000 USD, nhưng nếu xét trên dòng sản phẩm truyền thống, mức giá trên 1.600 USD có thể biến iPhone 18 Pro Max trở thành điện thoại đắt nhất của Apple.

Phone Arena dẫn nguồn tin có tên Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo cho biết, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max tại Trung Quốc là 11.000 nhân dân tệ, tương đương 1.625 USD.

Năm ngoái, iPhone 17 Pro Max được bán ra với giá 1.199 USD tại thị trường Mỹ. Như vậy, giá phiên bản iPhone đắt nhất, không bao gồm dòng màn hình gập, có thể tăng khoảng 400 USD.

Việc Apple ​​tăng giá bán iPhone xuất phát từ 2 yếu tố chính. Thứ nhất là chi phí sản xuất chip A20 Pro, dự kiến ​​được sản xuất bằng quy trình 2 nm của TSMC. Thứ 2 là giá bộ nhớ tiếp tục tăng, đẩy tổng chi phí linh kiện smartphone lên cao.

Quy trình sản xuất 2 nm của TSMC đắt hơn đáng kể so với công nghệ 3 nm hiện tại. Các báo cáo trong ngành cho thấy một tấm wafer 2 nm có giá khoảng 30.000 USD, cao hơn 50-66% so với một tấm wafer 3 nm.

Vì vậy, đợt chip 2 nm đầu tiên dự kiến ​có chi phí sản xuất cao hơn 20% so với các chip 3 nm tiền nhiệm.

Song song đó, giá bộ nhớ cũng tăng mạnh trong năm nay. Theo một số thống kê, giá hợp đồng DRAM tăng từ 90-95% trong quý đầu tiên, tiếp theo là mức tăng từ 58-63% trong quý thứ 2. Giá bộ nhớ NAND giao ngay cũng tăng đến 300%.

Với việc giá linh kiện tăng mạnh, bộ nhớ hiện chiếm đến 20% tổng chi phí linh kiện smartphone. Tỷ lệ này trước đây chỉ vào khoảng 10-15%.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Nguyễn Hiếu

Theo Phone Arena

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