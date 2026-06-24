Đây là lúc nên mua iPhone cũ

Nhiều người thường đắn đo khi mua iPhone qua sử dụng. Về cơ bản, điều này giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. Với tình hình thị trường biến động như hiện nay, Wired cho rằng iPhone cũ đang trở nên hấp dẫn hơn.

Dựa trên chia sẻ mới nhất từ CEO Tim Cook với WSJ, sản phẩm Apple sẽ sớm đắt lên. Với người ưu tiên cân bằng chi phí và giá trị sử dụng, họ có thể nghiêng về iPhone cũ, chấp nhận đánh đổi một số nâng cấp và tính năng nhất định.

Mua đồ cũ chưa bao giờ hợp lý đến vậy. Những chiếc điện thoại từ vài năm gần đây thực sự rất tốt. Kyle Wiens, CEO dịch vụ tư vấn sửa chữa thiết bị công nghệ iFixit

Lợi ích khi mua iPhone cũ

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với WSJ, Cook thừa nhận Apple không còn khả năng gánh chịu chi phí chip nhớ tăng cao. Khả năng sản phẩm tăng giá trở nên "không thể tránh khỏi".

Cook không nêu thời điểm cụ thể và mức tăng dự kiến. Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng hãng có thể tăng giá sản phẩm trong tháng này.

Theo Wired, đó là hệ quả của tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, linh kiện quan trọng trên iPhone và thiết bị công nghệ nói chung. Các doanh nghiệp AI toàn cầu có nhu cầu quá lớn, khiến công ty chip nhớ tập trung sản xuất cho thị trường máy chủ thay vì người dùng phổ thông.

Những tháng gần đây, thị trường điện tử tiêu dùng như laptop, máy chơi game và một số hãng di động đã phải tăng giá sản phẩm. Apple cố gắng duy trì ổn định nhưng cũng không thể trụ thêm.

iPhone 13 Pro (trái) và iPhone 13. Ảnh: iMore.

Theo Wired, sự bất ổn này cũng diễn ra một năm sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế, kết hợp tác động từ xung đột Mỹ-Iran. Với việc nguồn cung linh kiện ngày càng khan hiếm, các công ty như Táo khuyết phải chuyển đổi chi phí phát sinh cho khách hàng.

Apple đã có một số động thái ứng phó. Tại hội nghị WWDC diễn ra đầu tháng 6, công ty cho biết iOS 26 sẽ được tối ưu để iPhone hoạt động nhanh, ổn định hơn. Một số nâng cấp gồm cải thiện cơ chế điều phối tài nguyên phần mềm cho CPU.

Theo dữ liệu được Apple công bố, việc tinh chỉnh hệ thống mang lại những cải thiện cụ thể. Trong đó, tốc độ khởi động ứng dụng sẽ tăng 30%, ảnh mới sẽ xuất hiện trong thư viện nhanh hơn tối đa 70% so với trước đây.

+30% tốc độ khởi động ứng dụng trên iOS 26 so với trước đây +70% ảnh mới xuất hiện trong thư viện nhanh hơn (tối đa)

Các cải tiến từ Apple giúp iOS 26 chạy mượt kể cả trên iPhone cũ, chẳng hạn như iPhone 11. Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể tự tin mua iPhone qua sử dụng mà không cần lo bị ngừng cập nhật sau 1-2 năm.

Sửa chữa hay bảo trì iPhone cũ thường rẻ hơn so với máy mới. Ví dụ, Apple tính phí 120 USD để thay pin iPhone 17, trong khi iPhone 13 tốn 90 USD .

Phí thay pin chính hãng tại Apple ĐƠN VỊ: USD 90 USD, iPhone 17 là 120 USD "> 0 60 120 $90 iPhone 13 $120 iPhone 17 Thay pin máy cũ rẻ hơn khoảng 30 USD . Nguồn: Apple, Wired.

"Bạn có thể tiết kiệm khoản tiền lớn bằng cách mua điện thoại qua sử dụng khoảng một năm, sau đó thay pin mỗi 6 tháng", Wiens nói.

Thời điểm hợp lý

Apple được cho đã cố gắng hoãn tăng giá càng lâu càng tốt. Jitesh Ubrani, nhà nghiên cứu tại IDC, nhấn mạnh Táo khuyết phần lớn gánh chịu chi phí cho đến nay. Hãng thậm chí ra mắt MacBook Neo giá 600 USD hồi tháng 3, thời điểm tình hình thiếu hụt bộ nhớ bắt đầu nghiêm trọng.

"Công ty thể hiện thái độ khá thiện chí trong thời gian gần đây. Tôi thấy Apple không muốn bỏ lỡ hình ảnh ấy bằng cách tăng giá trên diện rộng", Ubrani nhận định.

Theo Wired, việc tăng giá có thể ảnh hưởng đến các thiết bị đời mới. Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập vào tháng 9. Nếu không có gì thay đổi, những model này sẽ đắt hơn đáng kể.

Nếu sẵn sàng đánh đổi một chút về chất lượng camera hoặc tính năng AI tiên tiến, cây viết Boone Ashworth từ Wired cho rằng mua điện thoại cũ có thể tốt hơn trong tương lai gần.

"Hầu hết người dùng thay điện thoại sau 2,5 năm, nhưng xu hướng giữ máy đang kéo dài. Mua thiết bị qua sử dụng cũng trở nên phổ biến hơn", Ashworth chia sẻ.

Thị trường iPhone cũ cũng sẽ không tránh khỏi xu hướng tăng giá. Ảnh: New York Times.

Back Market, chợ giao dịch đồ công nghệ tân trang, ghi nhận doanh số tăng vọt trong năm 2025 khi người dùng lo ngại chính sách thuế quan của ông Trump.

Thibaud Hug de Larauze, CEO Back Market, cho biết doanh số công ty cũng tăng nhẹ sau tuyên bố mới nhất từ Cook.

"Họ không muốn chi đến 2.000 USD cho chiếc iPhone tiếp theo. Chúng tôi làm mọi cách để người dùng giữ thiết bị hiện tại càng lâu càng tốt", Hug de Larauze nhấn mạnh.

Tất nhiên, thị trường đồ cũ sẽ đến lúc ngấm đòn. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, doanh số smartphone tân trang trong năm 2025 thực sự tăng, song tốc độ lại chậm hơn dự kiến.

Khi giá tăng, đồ cũ cũng có thể đắt lên. Theo Hug de Larauze, việc đồ cũ tăng giá có thể diễn ra sau 3-6 tháng.

"Giá trị mọi thiết bị điện tử trên toàn cầu đã tăng. Giống như thị trường chứng khoán khi vốn hóa tăng, mọi thứ bạn sở hữu đều giá trị hơn", Wiens nói.