Mức giá gây sốc của iPhone 18 Pro

Trước tình trạng khan hiếm chip nhớ, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể tăng 200-300 USD so với bản tiền nhiệm.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: Foundry.

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ, CEO Tim Cook thừa nhận Apple không thể tránh khỏi tác động từ chi phí chip nhớ tăng vọt. Dù vậy, ông không nêu thời điểm cụ thể và mức tăng giá dự kiến. Các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng cũng chưa được công bố.

Việc tăng giá bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM và NAND trên toàn cầu, các công ty AI cạnh tranh để giành lấy nguồn cung. Điều này khiến nhiều công ty chip nhớ như Samsung Electronics hay Micron ưu tiên sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu AI, làm giảm nguồn cung cho thiết bị điện tử tiêu dùng, trong đó có iPhone.

Trích dẫn phân tích từ công ty TechInsights, WSJ cho rằng đến mùa thu năm nay, DRAM và bộ nhớ flash NAND sẽ đắt gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tính toán, Apple trả khoảng 39 USD cho bộ nhớ DRAM 12 GB trên iPhone 17 Pro. Với iPhone 18 Pro, mức giá có thể tăng lên 145 USD . Bộ nhớ flash 256 GB có giá khoảng 13 USD trên iPhone 17 Pro, nhiều khả năng tăng lên 51 USD với bản kế nhiệm.

Nhìn chung, TechInsights ước tính chi phí linh kiện và sản xuất iPhone 17 Pro khoảng 530 USD (không bao gồm bộ nhớ). Nếu kết hợp DRAM và bộ nhớ flash, tổng chi phí đạt khoảng 582 USD . Trên iPhone 18 Pro, con số trên dự kiến tăng 25%, lên 726 USD .

Nghiên cứu cho thấy iPhone 17 Pro (giá bán 1.099 USD ) có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 47%.

Để duy trì biên lợi nhuận này, Apple phải định giá sản phẩm ở 1.371 USD . Tuy nhiên, WSJ cho rằng với chiến lược chuẩn hóa, Táo khuyết dự kiến bán sản phẩm với mức khởi điểm 1.299 USD , tương đương biên lợi nhuận 44%.

Con số trên chưa tính hệ thống camera mới. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết ống kính thay đổi khẩu độ trên iPhone 18 Pro có chi phí đắt hơn khoảng 50% so với thế hệ trước.

Tính cả chi phí phát sinh từ camera, WSJ cho rằng giá khởi điểm của sản phẩm vào khoảng 1.399 USD hoặc cao hơn.

Phân tích chi phí linh kiện iPhone 18 Pro so với iPhone 17 Pro. Ảnh: WSJ.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro dự kiến đắt hơn 200- 300 USD so với bản tiền nhiệm. Nếu không thay đổi, phiên bản Pro Max sẽ đắt hơn 100 USD so với mẫu Pro thông thường. Trong khi đó, iPhone màn hình gập được đồn đoán có giá 2.000 USD .

Dựa trên tin đồn, thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max có khả năng tăng từ 5.100 mAh lên 5.200 mAh. Kết hợp với chip A20 Pro, thời gian sử dụng thực tế sẽ kéo dài đôi chút. Tuy mức tăng dung lượng không quá lớn, người dùng vẫn sẽ cảm nhận khác biệt trong trải nghiệm.

Theo Digital Trends, iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple tự phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua sóng vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.