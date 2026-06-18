Đừng chờ đợi iPhone 18 trong năm nay

Thêm nguồn tin dự đoán Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn từ tháng 9 năm nay sang quý I/2027.

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Tech Advisor.

Thông tin Apple sẽ ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn vào đầu năm 2027 tiếp tục xuất hiện, dựa trên bình luận từ một đối tác trong chuỗi cung ứng của Táo khuyết.

Phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Largan Precision diễn ra đầu tháng 6, Chủ tịch Lin En-ping cho biết "khách hàng lớn từ Mỹ" đã hoãn ngày ra mắt một thiết bị mới sang quý I/2027.

Thay đổi trên khiến thời điểm mua linh kiện được chuyển đến cuối năm, trong khi các nhà máy dự kiến tăng cường sản xuất từ quý IV năm nay.

Dù ông Lin không nêu tên khách hàng, Largan đang là nhà cung ứng ống kính camera lớn nhất cho iPhone. Trước tuyên bố trên, nhiều tin đồn dự đoán iPhone 18 sẽ không ra mắt cùng đợt với dòng Pro.

Theo MacRumors, bình luận từ ông Lin khá đáng chú ý bởi đối tác của Apple hiếm khi công khai kế hoạch ra mắt sản phẩm từ khách hàng, kể cả đề cập gián tiếp.

Từ iPhone 4s năm 2011, Apple luôn ra mắt iPhone mới vào mùa thu. Toàn bộ dòng sản phẩm thường được trình làng vào đầu hoặc giữa tháng 9, trước khi lên kệ sau đó ít tuần. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi từ năm nay.

Dựa trên tin đồn, Apple có kế hoạch ra mắt dòng iPhone 18 theo 2 đợt. Theo chiến lược mới, dòng iPhone 18 Pro dự kiến vẫn trình làng vào tháng 9, trong khi các model cấp thấp hơn sẽ xuất hiện đầu năm sau.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu 2027 cùng iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2. Trong khi đó, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay, bên cạnh iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Ultra).

Việc ra mắt iPhone theo từng đợt có thể giúp Apple quản lý nguồn lực hiệu quả hơn, đặc biệt khi lượng thiết bị ra mắt lần này tăng lên 6 thay vì 5. Chiến lược trên cũng hỗ trợ duy trì doanh số iPhone cả năm, thay vì dồn vào quý IV.

Các màu sắc của iPhone 17. Ảnh: Apple.

iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến không có nhiều thay đổi trong thiết kế. Apple nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình kích thước 6,3 inch, phần camera lồi phía sau có thể mỏng hơn.

Về phần cứng, iPhone 18 dự kiến trang bị chip xử lý A20. Theo CNET, dòng chip mới có thể sử dụng quy trình sản xuất mang tên Wafer-Level Multi-Chip Module, tích hợp trực tiếp RAM lên cùng tấm bán dẫn (wafer) với CPU, GPU và bộ xử lý thần kinh. Thiết kế này hứa hẹn cho hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ trang bị RAM 12 GB, tương đương dòng Pro để đáp ứng yêu cầu xử lý các tác vụ AI phức tạp.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể buộc Apple đưa ra một số điều chỉnh. Trên Weibo, chuyên gia rò rỉ Fixed-Focus Digital nhấn mạnh hãng dự kiến hạ cấp vài thông số trên iPhone 18 xuống tương đương iPhone 18e để tiết kiệm chi phí.