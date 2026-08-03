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Công nghệ

Nhiều người vứt AirPods quá sớm vì không biết điều này

  • Thứ hai, 3/8/2026 18:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

AirPods không kết nối, pin tụt nhanh hay chỉ dùng được vài phút chưa chắc đã phải mua mới. Trong nhiều trường hợp, thiết bị có thể hoạt động trở lại chỉ với thao tác thay pin.

Pin là linh kiện xuống cấp nhanh nhất trên AirPods. Trong nhiều trường hợp, thay pin có thể giúp tai nghe hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Bloomberg.

Khi AirPods không còn kết nối được với iPhone hoặc thời lượng pin giảm chỉ còn vài phút, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghĩ đến việc mua một cặp tai nghe mới. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp AirPods "chết" đều đồng nghĩa thiết bị đã hết giá trị sử dụng.

Theo Apple, pin lithium-ion là bộ phận xuống cấp nhanh nhất trên tai nghe không dây. Sau vài năm sử dụng hoặc nhiều tháng không sạc, viên pin có thể mất khả năng giữ điện, khiến AirPods không lên nguồn, không thể ghép nối hoặc liên tục ngắt kết nối dù hộp sạc vẫn hoạt động bình thường.

Trước khi kết luận tai nghe đã hỏng, người dùng nên thử một số thao tác cơ bản như xóa thiết bị khỏi danh sách Bluetooth, khởi động lại AirPods, vệ sinh các chân tiếp xúc trong hộp sạc và sạc liên tục trong vài giờ nếu tai nghe đã để quá lâu không sử dụng. Nếu các bước này không mang lại kết quả, nhiều khả năng nguyên nhân nằm ở viên pin bên trong.

Trong trường hợp chỉ bị chai pin, thay pin có thể giúp AirPods hoạt động trở lại với chi phí thấp hơn đáng kể so với mua mới. Hiện nhiều cửa hàng sửa chữa bên thứ ba tại Việt Nam đã cung cấp dịch vụ này, đặc biệt với các mẫu AirPods Pro đã hết thời gian bảo hành.

Tuy nhiên, AirPods cũng là một trong những thiết bị điện tử khó sửa nhất hiện nay. Kích thước nhỏ, mật độ linh kiện dày đặc cùng lớp keo cố định để tối ưu không gian và tăng khả năng chống nước khiến việc tháo lắp đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng. Theo đánh giá của iFixit, nhiều thế hệ AirPods có điểm sửa chữa rất thấp vì gần như không được thiết kế để người dùng tự thay thế linh kiện.

Việc lựa chọn cửa hàng sửa chữa cũng cần được cân nhắc kỹ. Khác với linh kiện chính hãng, người dùng rất khó kiểm chứng chất lượng pin thay thế tại các cơ sở bên thứ ba. Pin không rõ nguồn gốc có thể cho thời lượng sử dụng ngắn, nhanh xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sạc. Vì vậy, nên ưu tiên các cửa hàng có thời gian hoạt động lâu, chính sách bảo hành rõ ràng và được nhiều khách hàng đánh giá tích cực.

Điều đáng chú ý là sau khi thay pin, nhiều mẫu AirPods ra mắt từ vài năm trước vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc, xem phim, gọi điện hay chống ồn. Những năm gần đây, chất lượng âm thanh và công nghệ chống ồn trên tai nghe không dây đã dần tiệm cận ngưỡng hoàn thiện, khiến khác biệt giữa các thế hệ mới không còn quá lớn với người dùng phổ thông.

Chính vì vậy, pin thường là yếu tố quyết định vòng đời của AirPods hơn là chất lượng âm thanh. Nếu thiết bị chỉ gặp vấn đề về pin, việc sửa chữa có thể giúp kéo dài thêm vài năm sử dụng, đồng thời tiết kiệm chi phí và giảm lượng rác thải điện tử.

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14 giờ trước

Lê Duy

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