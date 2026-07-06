Apple sắp có chiến dịch ra mắt iPhone lớn chưa từng có

Sau khi tăng giá sản phẩm, Apple sẽ khởi động chiến dịch ra mắt iPhone lớn nhất vào cuối năm nay và đầu 2027.

iPhone 17 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Nikkei, Apple đang chuẩn bị chiến dịch ra mắt iPhone tham vọng trong nửa cuối năm nay và nửa đầu 2027. Hãng dự kiến trình làng ít nhất 5 model mới, đồng thời tăng lượng sản xuất iPhone màn hình gập để cạnh tranh thị phần.

Cụ thể, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào tháng 9 như thường lệ. Trong khi đó, hãng có thể giới thiệu ít nhất 2 model trong nửa đầu 2027, gồm iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air thế hệ 2.

Có tin đồn cho rằng iPhone 18e giá rẻ cũng sẽ ra mắt đầu năm sau. Dù vậy, kế hoạch giới thiệu hoặc sản xuất thiết bị từ Apple chưa hoàn thiện.

Kết hợp 3 model ra mắt vào tháng 9, đây sẽ là một trong những đợt ra mắt iPhone sôi động nhất từ Apple nhiều năm qua. Theo Nikkei, điều này thể hiện tham vọng củng cố vị thế của công ty trên phân khúc giá rẻ, giành thị phần từ các đối thủ như Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo.

Sản lượng smartphone dự kiến của Apple trong năm 2026, bao gồm iPhone gập và những model sắp ra mắt, có thể vượt mốc 220 triệu chiếc. Theo Nikkei, Táo khuyết có quyền lực đàm phán lớn, mang đến lợi thế trong việc tìm nguồn cung linh kiện so với đối thủ.

Để so sánh, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo đều phải cắt giảm sản lượng xuống dưới 100 triệu thiết bị trong năm nay, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện điện tử.

"So với sức mạnh đàm phán của Apple, các hãng sản xuất Trung Quốc ở thế yếu hơn trong việc sở hữu nguồn cung chip nhớ hoặc tăng giá... Điều này mang đến động lực để Apple ra mắt iPhone vào mùa xuân và giành thêm thị phần", giám đốc một công ty cung ứng cho Apple và Xiaomi nhận định.

Phản hồi nhà cung ứng, Apple cho biết cần sản xuất 85 triệu iPhone trong nửa cuối 2026. Hãng cũng yêu cầu giữ lại một số linh kiện thông dụng từ iPhone 17 để trang bị trên iPhone 18 Pro. Táo khuyết vẫn tìm cách đảm bảo nguồn cung linh kiện trong bối cảnh thiếu hụt như hiện nay.

Người dùng trải nghiệm iPhone 17 Pro tại cửa hàng. Ảnh: Reuters.

Dựa trên tin đồn, Apple sẽ chia lịch trình ra mắt dòng iPhone 18 thành 2 đợt. Các mẫu Pro và màn hình gập dự kiến trình làng vào tháng 9 năm nay, trong khi iPhone 18 cơ bản, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2 dự kiến xuất hiện trong đầu năm sau.

"Nhu cầu với dòng iPhone 17 hiện vẫn khá tốt, nhưng chúng tôi được yêu cầu giữ lại các chip và linh kiện thông dụng cho dòng iPhone 18", giám đốc một công ty thuộc chuỗi cung ứng của Apple cho biết.

Apple được cho đã yêu cầu chuỗi cung ứng sản xuất khoảng 10 triệu iPhone màn hình gập năm nay, cao hơn dự báo trước đó (7-8 triệu chiếc). Hãng cũng đặt hàng linh kiện, phụ tùng cho khoảng 80 triệu thiết bị cho nửa cuối năm, thuộc các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập.

Tin đồn cho biết Apple và đối tác đã giải quyết phần nào vấn đề kỹ thuật liên quan đến bản lề của iPhone gập. Điều này giúp tăng khả năng giao máy với số lượng nhỏ sau khi ra mắt. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt với số lượng lớn dự kiến chỉ diễn ra từ cuối năm nay.

iPhone hiện chưa thuộc nhóm tăng giá, sau khi Apple đồng loạt nâng giá iPad và MacBook hồi cuối tháng 6. Apple là hãng smartphone lớn nhất thế giới về lượng máy xuất xưởng năm 2025. Chuỗi cung ứng được cho đã chuẩn bị phương án dựa trên biến động thị trường và khả năng Táo khuyết tăng giá iPhone trong tương lai.