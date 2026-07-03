Apple đặt hàng sản xuất 10 triệu iPhone gập

Ngoài việc tăng sản lượng, giá bán của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên cũng được đặt ở mức khoảng 2.500 USD, cao hơn nhiều so với chiếc iPhone đắt nhất hiện nay.

Sản lượng iPhone màn hình gập có thể tăng so với dự kiến trước đó. Ảnh: MacRumors.

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Apple yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay, tăng so với dự báo khoảng 7-8 triệu cách đây vài tháng.

Công ty đặt trước linh kiện và chi tiết cho tổng cộng 80 triệu iPhone sắp ra mắt trong nửa cuối năm 2026, bao gồm iPhone Pro, iPhone Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Ultra.

Sản lượng iPhone năm 2026, bao gồm cả các dòng iPhone hiện có và sắp ra mắt, sẽ vượt xa con số 220 triệu chiếc, bởi Apple có sức mạnh đàm phán lớn hơn hầu hết đối thủ trong việc tìm nguồn cung ứng bộ nhớ và linh kiện.

Theo Nikkei Asia, các thương hiệu smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo đều cắt giảm sản lượng xuống dưới 100 triệu chiếc trong cả năm nay, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bộ nhớ và linh kiện điện tử.

Bên cạnh đó, giá bán của iPhone Ultra cũng là thông tin gây chú ý. Theo 9to5mac, IDC từng dự đoán rằng iPhone Ultra có giá bán trung bình 2.500 USD , với các tùy chọn dung lượng lưu trữ lớn có giá lên tới 3.000 USD . Để so sánh, phiên bản iPhone đắt nhất hiện nay có giá tối đa khoảng 2.000 USD .

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vào tháng 9. iPhone màn hình gập có thể đến tay người dùng sau các model iPhone 18 Pro, mặc dù vẫn được kỳ vọng có mặt trong năm nay.

Trong khi đó, nhiều khả năng ​​Apple chưa giới thiệu iPhone 18 trong năm nay. Điều này sẽ kéo dài vòng đời của iPhone 17 trên thị trường từ 12 tháng thông thường lên khoảng 18 tháng. Tương tự, Apple cũng ​​sẽ nâng cấp iPhone Air bằng phiên bản mới vào đầu năm 2027.