Touch ID sắp quay lại iPhone?

Với thiết kế đặc biệt, iPhone màn hình gập có thể dùng Touch ID làm phương thức bảo mật chính thay vì Face ID.

iPhone màn hình gập của Apple có thể dùng Touch ID. Ảnh: Bob Obba/YouTube.

Theo hàng loạt thông tin rò rỉ, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện vào tháng 9. Một trong những điều gây tò mò nhất là khả năng Touch ID quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên iPhone. Điện thoại gập của Apple có thể mang tên iPhone Ultra. Với thiết kế 2 màn hình, một bên ngoài và một bên trong có khả năng gập lại, phần khoét trên màn hình được dự đoán có dạng đục lỗ thay cho Dynamic Island.

Đáng chú ý, khi đánh giá nhiều tin tức xuất hiện trong vài tháng qua, 9to5mac cho rằng Touch ID sẽ thay thế Face ID. Với một sản phẩm có tính cách mạng như điện thoại màn hình gập, việc Apple dùng lại phương thức bảo mật cũ có vẻ là quyết định kỳ lạ. Tuy nhiên, có lý do phù hợp cho lựa chọn này.

Cụ thể hơn, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Apple buộc phải dùng Touch ID vì "độ dày và những giới hạn về không gian bên trong máy".

Có ít nhất 2 lý do khiến iPhone Ultra không thể dùng Face ID. Một là thiết bị này mỏng hơn cả iPhone Air, hai là nếu dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, Apple cần trang bị 2 bộ phận Face ID riêng biệt. Dự kiến iPhone Ultra có độ dày rơi vào khoảng 4,5-4,8 mm, mỏng hơn đáng kể so với con số 5,6 mm (không tính phần chứa cụm camera) của iPhone Air.

Ngay cả khi Apple có thể tích hợp Face ID vào khung máy mỏng hơn, thì tổng thể không gian sẽ tăng gấp đôi vì mỗi màn hình của iPhone Ultra cần một bộ Face ID riêng. Dù có giải được bài toán kỹ thuật, họ vẫn phải hy sinh không gian bên trong quý giá, vốn có thể được dành cho pin lớn hơn, tản nhiệt buồng hơi và nhiều thứ khác.

Với Touch ID tích hợp vào nút nguồn của iPhone Ultra, Apple không cần phải nhân đôi linh kiện. Do đó, 9to5mac cho rằng đây là giải pháp mà công ty lựa chọn cho lần ra mắt này.