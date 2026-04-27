CEO Apple vừa nhậm chức đã có 'món quà'

CEO mới của Apple sẽ tiếp nhận lộ trình ra mắt khoảng 10 danh mục sản phẩm mới trong vài năm tới, bắt đầu bằng iPhone màn hình gập ngay trong tuần đầu nhậm chức.

John Ternus sẽ chính thức trở thành CEO Apple từ ngày 1/9. Chưa đầy 2 tuần sau, ông sẽ chủ trì sự kiện ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử công ty. Đây không phải sự trùng hợp. Táo khuyết chủ ý sắp xếp để Ternus là người đứng trước sản phẩm được kỳ vọng lớn nhất trong một thập kỷ, tạo bước đệm mạnh mẽ cho nhiệm kỳ mới.

iPhone gập dự kiến có giá khởi điểm từ 2.000 USD , sở hữu cấu trúc linh kiện phức tạp và có thể khan hàng giai đoạn đầu. Độ bền, hiệu năng, nếp gấp màn hình ít lộ rõ và màn hình gập ngang là những điểm chính Apple mang đến cho dòng sản phẩm này.

Đây đều là thế mạnh mà Ternus đã xây dựng trong nhiều năm phụ trách phát triển iPad và cải thiện độ tin cậy của phần cứng. iPhone gập không chỉ là chiếc điện thoại, nó chính là tuyên ngôn về phong cách lãnh đạo của người đứng đầu mới.

Ternus đã nói với nhân viên trong buổi họp toàn thể gần đây rằng Apple sắp "thay đổi thế giới" và mô tả lộ trình phát triển sản phẩm hiện tại là thử thách thú vị nhất trong sự nghiệp của ông.

Theo Bloomberg, Apple đang chuẩn bị giới thiệu khoảng 10 danh mục sản phẩm mới trong vài năm nữa. Trong 15 năm Tim Cook nắm quyền điều hành, nhà sản xuất iPhone chỉ ra mắt thêm 3 danh mục gồm đồng hồ thông minh Apple Watch, tai nghe AirPods và kính Vision Pro.

Danh sách sản phẩm sắp tới bao gồm nhiều hướng phát triển khác nhau. Về nhà thông minh, Apple chuẩn bị giới thiệu trung tâm điều khiển HomePod có màn hình với khả năng nhận diện khuôn mặt, có thể gắn tường bằng nam châm hoặc đặt trên đế loa. Ngoài ra, công ty còn có robot để bàn với màn hình 9 inch gắn trên cánh tay cơ khí, đi kèm hàng loạt thiết bị an ninh gia đình tích hợp camera.

Về thiết bị đeo, Apple đang phát triển kính thông minh dùng camera thu thập dữ liệu cho AI, cạnh tranh trực tiếp với Ray-Ban của Meta. AirPods thế hệ mới sẽ tích hợp camera độ phân giải thấp để nhận diện môi trường xung quanh và cung cấp chỉ dẫn đường đi.

Một thiết bị hình mặt dây chuyền nhỏ gọn có thể đeo như vòng cổ hoặc ghim áo cũng đang trong quá trình phát triển, có chức năng thu thập dữ liệu hình ảnh để phục vụ các tính năng AI.

Về máy tính, MacBook cao cấp với màn hình cảm ứng dự kiến ra mắt cuối năm nay hoặc đầu năm sau, đánh dấu lần đầu tiên Apple đưa màn hình cảm ứng vào máy Mac.

Xa hơn, kính thực tế tăng cường Vision Pro với khả năng chồng lớp thông tin kỹ thuật số lên thế giới thực đang được nhắm đến giai đoạn 2028-2030. iPad màn hình gập kích thước khoảng 20 inch cũng đang được nghiên cứu dù một số người trong nhóm phát triển cho rằng đây có thể chỉ là thử nghiệm và chưa chắc được ra mắt.

Quý đầu tiên Ternus nắm quyền sẽ trùng với thời điểm nghỉ lễ cuối năm, giai đoạn Apple thường ghi nhận doanh thu cao nhất. Giới phân tích dự báo doanh thu quý này của công ty có thể tiệm cận mức 150 tỷ USD . Thách thức với CEO mới của Táo khuyết sẽ nằm ở việc giải quyết vấn đề tồn đọng của Siri và phối hợp giữa các bộ phận để hướng đến những bước tiến tiếp theo.