TikTok, Facebook ra sao ở nước ĐNA đầu tiên cấm trẻ em dùng mạng xã hội?

Tại Indonesia, TikTok đã cấm 1,7 triệu tài khoản dưới 16 tuổi để chấp hành quy định cấm trẻ em dùng mạng xã hội.

Một đứa trẻ tại Depok (Indonesia) sử dụng smartphone. Ảnh: Reuters.

Các công ty mạng xã hội (MXH) toàn cầu đang chạy đua để tuân thủ quy định hạn chế trẻ em sử dụng MXH tại Indonesia. Những giải pháp phổ biến gồm xóa tài khoản và triển khai tính năng bảo vệ.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Truyền thông & Kỹ thuật số Indonesia, Meutya Hafid, cho biết TikTok đã vô hiệu hóa 1,7 triệu tài khoản chưa đủ tuổi. Đây là một trong nhiều nền tảng thuộc diện tuân thủ quy định, bên cạnh Instagram, Facebook, YouTube và Roblox.

Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á hạn chế sử dụng MXH với trẻ vị thành niên. Các nền tảng rủi ro cao phải vô hiệu hóa tài khoản của người dưới 16 tuổi.

Ngoài TikTok, YouTube cũng có kế hoạch khóa tài khoản của trẻ vị thành niên. Ban đầu, nền tảng này cho rằng không thể chặn truy cập hoàn toàn, thay vào đó sẽ triển khai tính năng giúp phụ huynh giám sát. Tuy nhiên, YouTube đã thay đổi chính sách theo yêu cầu từ chính phủ Indonesia.

Cũng có trường hợp các nền tảng bổ sung tính năng để tuân thủ quy định. Roblox giới thiệu 2 loại tài khoản dựa trên độ tuổi.

Tại Indonesia, các tài khoản bao gồm Roblox Kids (dành cho trẻ em 5-12 tuổi) và Roblox Select (13-15 tuổi). 2 tài khoản này đều hạn chế hoặc chặn tính năng trò chuyện, giới hạn trò chơi phù hợp với trẻ em.

"Chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi khoảng 23 triệu người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia sang 2 loại tài khoản mới này", Nicky Jackson Colaco, Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chính sách công toàn cầu của Roblox, cho biết.

Theo Nikkei, Meta cũng giới thiệu "tài khoản tuổi teen" cho người dùng Facebook và Instagram dưới 16 tuổi.

Indonesia có dân số lớn thứ 4 thế giới (khoảng 280 triệu người). Trong đó, độ tuổi trung bình khoảng 30, một nửa dân số từ 20 tuổi trở xuống. Việc trẻ em ngày càng tiếp xúc nội dung độc hại trên MXH trở thành vấn đề nhức nhối, buộc chính phủ nước này can thiệp.

Chia sẻ với AFP hồi tháng 5, bà Hafid cho biết chính phủ Indonesia đang xem xét mở rộng lệnh cấm sang nền tảng mua sắm trực tuyến, do phát hiện nhiều trẻ em bị lừa đảo qua thương mại điện tử.

Một số nền tảng MXH phổ biến. Ảnh: Bloomberg.

Bất chấp giải pháp từ một số nền tảng, Hafid nhấn mạnh nhiều công ty chưa giải thích đầy đủ về khả năng giám sát cờ bạc online, nội dung khiêu dâm và thông tin sai lệch.

Chính phủ Indonesia đang xem xét yêu cầu các công ty MXH thành lập văn phòng đại diện trong nước. Bộ trưởng Hafid đang đánh giá ban hành quy định yêu cầu xác minh số điện thoại khi đăng ký tài khoản MXH.

Tháng 12/2025, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng MXH với trẻ dưới 16 tuổi. Tại Đông Nam Á, lệnh cấm từ Malaysia vừa có hiệu lực vào ngày 1/6, mức phạt tối đa 2,5 triệu USD với doanh nghiệp vi phạm.

Một số nhà phân tích lo ngại việc kiểm soát quá mức có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo và quyền bày tỏ ý kiến của trẻ em.

Trả lời Nikkei, Anita Krisnawati, học sinh tiểu học tại Tây Java (Indonesia), cho biết MXH rất cần thiết để hỗ trợ cô làm bài, luyện tập nhảy cho các hoạt động ngoại khóa.

"Nếu tài khoản đột nhiên bị khóa, cảm giác chẳng khác gì sự sáng tạo bị cắt đứt một cách ép buộc", Krisnawati nhấn mạnh.