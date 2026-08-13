Mẫu điện thoại robot chưa từng có chính thức trình làng

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Sau khi tiết lộ lần đầu vào cuối năm ngoái, Honor vừa thông báo sẽ bán Robot Phone tại Trung Quốc. Đây là smartphone Android với camera chính bật lên từ mặt lưng để quay phim, thân máy đóng vai trò tay chống rung giống gimbal. Ảnh: The Verge.
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Honor tuyên bố đây là hệ thống cánh tay robot tự do 4 bậc (4DoF) nhỏ nhất thế giới. Dù vậy, sự kết hợp vẫn khiến thiết bị cồng kềnh hơn bình thường với độ dày 9,6 mm (chưa tính cụm camera) và nặng 248 g. Ảnh: The Verge.
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Theo trải nghiệm từ The Verge, sản phẩm chỉ mỏng và nhẹ hơn những smartphone gập ba từ Samsung hay Huawei. Kích thước cồng kềnh cũng tạo cảm giác lỗi thời, bất chấp việc thiết bị sở hữu cụm camera tiên tiến. Ảnh: The Verge.
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Khi không sử dụng, camera 200 MP được thu gọn vào mặt lưng. Cảm biến này vẫn đóng vai trò camera chính với kích thước 1/1,28 inch, hoạt động cùng camera telephoto 200 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Ảnh: The Verge.
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Để kích hoạt gimbal, người dùng cần trượt tấm che nhựa sang phải theo cách thủ công, bật chế độ tương ứng trong ứng dụng camera. Khi trình diễn sản phẩm trước đây, Honor chú trọng tính linh hoạt của gimbal với khả năng lật, gập theo nhạc và hành động biểu cảm giống thú cưng thông qua trợ lý ảo Yoyo AI. Ảnh: The Verge.
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Việc tích hợp gimbal cho phép chụp selfie bằng camera chính, tiếp cận góc chụp khó hoặc quay video với chuyển động mượt mà. Ứng dụng camera mặc định trên máy hỗ trợ chế độ quay đơn giản hoặc chuyên sâu để điều khiển gimbal. Honor còn bổ sung tính năng selfie toàn cảnh, gimbal sẽ tự động xoay để chụp nhiều ảnh rồi ghép lại. Ảnh: CNET.
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Bộ gimbal 3 trục của Robot Phone có thể xoay gần như 360 độ, hỗ trợ nhiều chế độ lấy nét như FPV, Spin Shot (xoay camera), Super Steady (chống rung) và theo dõi chủ thể, hoạt động cả khi gọi video trên ứng dụng Weibo. Ảnh: The Verge.
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Robot Phone không có nút điều khiển gimbal vật lý, đồng nghĩa người dùng phải dựa vào nút bấm ảo trên màn hình. Bù lại, màn hình 6,3 inch giúp thao tác dễ dàng hơn so với màn hình nhỏ của Osmo Pocket. Ảnh: The Verge.
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Ngoài các cài đặt như độ phân giải hay tốc độ khung hình, ứng dụng chụp ảnh trên Robot Phone cho phép xoay hướng camera để chụp theo chiều dọc hoặc ngang, chỉnh tốc độ gimbal hoặc độ nhạy nút điều khiển, chỉnh tỷ lệ khung hình và bật/tắt tính năng hiển thị vùng lấy nét (focus peaking). Ảnh: The Verge.
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Nhờ hợp tác với hãng máy quay phim Arri, Robot Phone cho phép quay video với tông màu điện ảnh, cũng như định dạng LogC3 đặc trưng của Arri. Ảnh: The Verge.
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Theo trải nghiệm từ The Verge, video quay bởi Robot Phone kém ổn định hơn đôi chút so với Osmo Pocket 4, dù vẫn khá ấn tượng xét đến kích thước nhỏ gọn. Thiết bị cũng nóng lên nhanh chóng sau vài phút quay phim, song tình trạng này vẫn xuất hiện trên các dòng camera gimbal từ DJI. Ảnh: CNET.
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Chất lượng ảnh chụp cũng hưởng lợi từ hệ thống gimbal. Khả năng chống rung giúp camera ổn định trong quá trình chụp phơi sáng. Ngoài ra, kích thước cảm biến lớn nên chất lượng ảnh thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Ảnh: The Verge.
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Phần cứng của Robot Phone thuộc dạng cao cấp với chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB, pin silicon-carbon 7.060 mAh, cần thiết để cung cấp năng lượng cho hệ thống gimbal. Nhìn chung, sản phẩm khác biệt so với những smartphone cao cấp khác do thiết kế dày, nặng và chú trọng camera. Ảnh: The Verge.
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Tại Trung Quốc, Robot Phone có giá khởi điểm khoảng 1.480 USD, cao hơn so với giải pháp mua điện thoại và Osmo Pocket riêng, cũng như đắt hơn việc mua gimbal rời để gắn lên điện thoại. Ảnh: The Verge.
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Theo The Verge, sản phẩm có thể phù hợp với một số người, chẳng hạn như streamer muốn phát sóng trực tiếp từ điện thoại. Với đa số người dùng còn lại, mua 2 món riêng rồi kết hợp có thể tốt hơn. Honor chưa có kế hoạch phân phối thiết bị bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: CNET.
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Lo ngại lớn nhất với Robot Phone đến từ độ bền. Honor cho biết sản phẩm đạt chuẩn IP54 về kháng bụi và nước, nhưng chỉ hiệu quả khi camera được thu gọn. Kể cả ở trạng thái bình thường, hệ thống gimbal vẫn có rủi ro hỏng hóc cao, đặc biệt khi được gắn lên điện thoại và sử dụng mỗi ngày. Chi phí sửa chữa model này cũng đắt hơn nếu nằm ngoài phạm vi bảo hành. Ảnh: CNET.
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