Mẫu điện thoại robot chưa từng có chính thức trình làng

Lo ngại lớn nhất với Robot Phone đến từ độ bền. Honor cho biết sản phẩm đạt chuẩn IP54 về kháng bụi và nước, nhưng chỉ hiệu quả khi camera được thu gọn. Kể cả ở trạng thái bình thường, hệ thống gimbal vẫn có rủi ro hỏng hóc cao, đặc biệt khi được gắn lên điện thoại và sử dụng mỗi ngày. Chi phí sửa chữa model này cũng đắt hơn nếu nằm ngoài phạm vi bảo hành. Ảnh: CNET.