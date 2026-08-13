Bom tấn phim AI đầu tiên của nhân loại

Công ty Higgsfield AI vừa ra mắt bộ phim điện ảnh hoàn toàn bằng AI đầu tiên trên thế giới với chi phí sản xuất 2 triệu USD, chủ yếu cho token tính toán.

Poster bộ phim The Cully Hill Boys. Ảnh: Higgsfield AI.

Công ty khởi nghiệp Higgsfield AI vừa chính thức ra mắt The Cully Hill Boys, bộ phim điện ảnh dài 110 phút được tạo hoàn toàn bằng AI. Buổi chiếu thử riêng tư vừa diễn ra tại thành phố New York. Dự án đánh dấu bước ngoặt mới trong việc ứng dụng AI vào sản xuất điện ảnh quy mô lớn.

Nội dung phim thuộc thể loại hài hành động. Câu chuyện xoay quanh nhóm nhạc rap 3 người tại London vô tình phát hiện ra số tiền lớn trên một con thuyền. Sự việc khiến họ bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai băng nhóm tội phạm. Phim quy tụ phiên bản AI của nhiều ngôi sao thể thao và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Israel Adesanya, Quinton "Rampage" Jackson, N3on và Matt Kiatipis.

Quá trình sản xuất bộ phim diễn ra với tốc độ ấn tượng. Đội ngũ 28 người cùng 9 đạo diễn đã hoàn thiện tác phẩm chỉ trong 4 tuần. Đáng chú ý, khoảng 40% nhân sự tham gia chưa từng có kinh nghiệm làm việc với AI. Họ đã chuyển thể kịch bản gốc của tác giả Timothy Planagan thành gần 1.000 tài nguyên hình ảnh và 100 bối cảnh ảo. Tổng chi phí thực hiện dự án đạt khoảng 2 triệu USD , trong đó đa phần là tiền cho token AI.

Chất lượng hình ảnh của bộ phim nhận được những phản hồi trái chiều từ giới chuyên môn. Một số chuyên gia truyền thông cho rằng sản phẩm đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Bộ phim được dựng với bằng 2 triệu USD token (đơn vị đo lường tài nguyên để mô hình xử lý/tạo dữ liệu). Ảnh: Higgsfield AI.

Tuy nhiên, giới dựng phim nhận định kỹ thuật của tác phẩm vẫn tồn tại vài điểm trừ nhỏ. Một số phân đoạn chưa đạt mốc 30 khung hình/giây, trong khi việc lạm dụng góc quay cận cảnh vô tình làm lộ gương mặt nhân vật AI còn gượng gạo. Dù vậy, tổng thể màu sắc, âm thanh và đồ họa của bộ phim vẫn nhận được nhiều lời khen.

Mô hình này mở ra cơ hội thương mại hóa mới cho các KOL và nhà sáng tạo nội dung. Thay vì bị khai thác hình ảnh trái phép, việc chủ động cấp bản quyền giúp các nhà sáng tạo thu về nguồn thù lao chính đáng.

“Mọi người đang tạo ra các sản phẩm AI về bạn mà bạn không được trả tiền. Vì vậy, đây là một cách để kiếm tiền”, Mikyle Rafiq chia sẻ.

Ngoài ra, AI còn giúp hiện thực hóa những cảnh quay vượt quá khả năng của diễn viên. “Tôi chơi bóng rổ trên toàn thế giới nhưng chịu thua khoản vừa xoay người 360 độ vừa úp rổ, còn AI thì hoàn toàn có thể”, Matt Kiatipis cho biết.

Mục tiêu của Higgsfield AI không chỉ dừng lại ở làm phim. Công ty hướng đến cắt giảm thời gian và chi phí sản xuất cho ngành truyền thông. Trước đó, công nghệ của họ từng giúp một đối tác quảng cáo Hàn Quốc giảm 97% chi phí.

Được thành lập vào tháng 10/2023, Higgsfield AI đã ra mắt nền tảng chính thức vào tháng 3/2025. Đến đầu năm nay, doanh nghiệp này đã đạt mức định giá 1,3 tỷ USD . Hiện tại, người dùng có thể thưởng thức bộ phim The Cully Hill Boys hoàn toàn miễn phí trên trang chủ của Higgsfield AI.