Sai lầm khi mua gói YouTube gia đình

Mua YouTube Premium Family giá rẻ có thể tiết kiệm chi phí, nhưng người dùng cũng đối mặt nguy cơ bị tạm dừng nếu không đáp ứng quy định của YouTube.

Thông báo ngày càng nhiều người dùng nhận được. Ảnh: Nhật Tường.

Nhiều người chọn YouTube Premium Family vì có thể chia sẻ chi phí với nhiều tài khoản. Tuy nhiên, một điều kiện quan trọng thường bị bỏ qua là các thành viên phải sống cùng một địa chỉ cư trú với người quản lý gói. Quy định vốn tồn tại từ lâu đang được YouTube thực thi chặt hơn.

Đầu tháng 8, một người dùng Việt Nam chia sẻ thông báo từ YouTube với nội dung gói Premium sẽ bị tạm dừng trong vài ngày tới. Nền tảng yêu cầu thành viên trong gói gia đình phải sống cùng nhà với người quản lý.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Cuối tháng 7, một người dùng Reddit cho biết đã chia sẻ YouTube Premium Family với cha mình trong ít nhất 3 năm. Dù hai người chỉ sống cách nhau một đoạn ngắn, người cha vẫn bất ngờ nhận được email yêu cầu đáp ứng điều kiện sống cùng hộ gia đình.

Các trường hợp tương tự bắt đầu xuất hiện nhiều từ khoảng tháng 9/2025. TechRadar khi đó ghi nhận YouTube gửi email với tiêu đề "Your YouTube Premium family membership will be paused" đến những tài khoản bị nghi không sống cùng địa chỉ với người quản lý. Người dùng có 14 ngày trước khi quyền lợi Premium bị tạm dừng.

Theo tài liệu hỗ trợ chính thức của YouTube, Family cho phép chủ tài khoản chia sẻ quyền lợi với tối đa 5 thành viên khác, nhưng tất cả phải sống cùng một địa chỉ cư trú. Mỗi người vẫn sử dụng tài khoản Google riêng, giữ lịch sử xem, danh sách đăng ký và đề xuất nội dung riêng biệt.

Do đó, khái niệm "Family" của YouTube không có nghĩa cứ người thân thì có thể chia sẻ. Anh chị em, cha mẹ hay bạn đời sống ở địa chỉ khác về nguyên tắc vẫn không đáp ứng điều kiện.

YouTube sẽ gửi thông báo qua mail hay ngay trên giao diện. Ảnh: Threads/Reddit.

Quy định đã tồn tại nhiều năm nhưng đến cuối năm ngoái, nhiều trang công nghệ quốc tế bắt đầu ghi nhận YouTube mạnh tay hơn với các tài khoản không cùng địa chỉ. Tom's Guide cho rằng động thái này tương tự cách Netflix từng siết chia sẻ tài khoản ngoài hộ gia đình.

Ngoài địa chỉ cư trú, người mua Premium Family còn cần chú ý đến quốc gia của tài khoản. YouTube quy định thành viên Family phải sống tại cùng quốc gia/khu vực với người quản lý.

Nếu gặp thông báo "Country is not supported", một trong những nguyên nhân có thể là quốc gia trên hồ sơ Google Pay không khớp với vị trí hiện tại. Thành viên có quốc gia/khu vực không trùng với người quản lý cũng không thể tham gia nhóm.

Ngoài ra, người thường xuyên mua Family chỉ được đổi nhóm gia đình một lần trong 12 tháng. Vì vậy, nếu một nhóm do seller quản lý gặp vấn đề rồi người dùng rời đi để chuyển sang nhóm khác, việc tiếp tục đổi Family sau đó có thể bị Google chặn.

Đây cũng là lý do các gói Premium Family được bán với giá thấp trên mạng tiềm ẩn rủi ro. Người mua có thể được thêm vào một nhóm gồm những tài khoản hoàn toàn không sống cùng nhau, trong khi điều này vốn không đáp ứng điều kiện của YouTube.

Việc bị phát hiện không đồng nghĩa tài khoản Google lập tức bị khóa. Người dùng vẫn có thể xem YouTube thông thường nhưng mất các quyền lợi Premium. Nền tảng hướng dẫn người bị ảnh hưởng kiểm tra email được gửi từ YouTube để biết cách giải quyết, hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Nếu thực sự sống cùng địa chỉ nhưng bị hệ thống xác định nhầm, làm theo hướng dẫn trong email cảnh báo để xác minh hay kháng nghị là lựa chọn phù hợp nhất. Người dùng không nên vội rời Family để tham gia một nhóm khác bởi giới hạn đổi nhóm 12 tháng.

Nếu chuẩn bị mua YouTube Premium Family, người dùng cần xem xét trường hợp dọn ra ở xa các tài khoản dùng chung. Trường hợp mua gói giá rẻ bằng cách ghép nhiều người xa lạ vào về căn bản không đáp ứng điều kiện cùng hộ gia đình của YouTube và có thể bị gián đoạn bất cứ khi nào nền tảng thực hiện kiểm tra.