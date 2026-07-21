Cháy túi vì phí bản quyền ChatGPT, Netflix, YouTube Premium mỗi tháng
Thứ ba, 21/7/2026 10:53 (GMT+7)
1 giờ trước
Mỗi ứng dụng chỉ thu phí vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng khi tích lũy trở thành số tiền lớn, chiếm một phần trong thu nhập của nhân viên văn phòng.
Bạn đang trả tiền cho những dịch vụ nào?
Chọn dịch vụ bên dưới
Trí tuệ nhân tạo
Thiết kế & sáng tạo
Văn phòng & lưu trữ
Giải trí
0 đồng/tháng
Chọn dịch vụ để cộng tiền
Chi tiết
Phần tương tác không tải được. Vui lòng thử lại trên trình duyệt khác.
Bạn đang trả
Mỗi tháng
0 đồng
Mỗi ngày
0 đồng
Mỗi năm
0 đồng
Giá một số dịch vụ được tính bằng USD, được đổi sang VNĐ, chưa gồm phí thanh toán và chuyển đổi ngoại tệ.
Chi tiết
Bảng giá dịch vụ đầy đủ
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin
Dịch vụ
Gói
Đồng/tháng
Trí tuệ nhân tạo
ChatGPT Plus
Plus
578.600
Claude Pro
Pro
578.600
Google AI Pro
AI Pro
578.400
Midjourney
Basic
289.300
Perplexity Pro
Pro
578.600
Thiết kế & sáng tạo
Canva Pro
Cá nhân
150.000
CapCut Pro
Cá nhân
289.000
Adobe (1 ứng dụng)
Photoshop
982.000
Adobe trọn bộ
Creative Cloud
1.735.000
Figma
Professional
462.900
Văn phòng & lưu trữ
Microsoft 365
Personal
169.000
iCloud+
200 GB
89.000
Google One
200 GB
86.500
Notion
Plus
347.200
Zoom
Pro
491.500
Dropbox
Plus 2 TB
346.900
Zalo zBusiness
Pro
199.000
Giải trí
Netflix
Tiêu chuẩn
242.000
YouTube Premium
Cá nhân
86.900
Spotify Premium
Individual
65.000
Apple Music
Cá nhân
65.000
Apple One
Cá nhân
239.000
FPT Play
V.VIP 1
120.000
TV360
VIP
80.000
VieON
Cơ bản
30.000
Được hỗ trợ bởi trí tuệ tạo sinh
Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI
Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.
Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.