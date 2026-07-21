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Cháy túi vì phí bản quyền ChatGPT, Netflix, YouTube Premium mỗi tháng

  • Thứ ba, 21/7/2026 10:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mỗi ứng dụng chỉ thu phí vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng khi tích lũy trở thành số tiền lớn, chiếm một phần trong thu nhập của nhân viên văn phòng.

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Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

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Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

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Xuân Sang

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