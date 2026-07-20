Loạt kỷ lục của Lionel Messi trong ngày buồn

Lionel Messi khép lại World Cup 2026 với màn trình diễn ấn tượng, nhưng không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7. Ảnh: Reuters.

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, Messi cũng đã có một mùa World Cup thành công, lập nên hàng loạt kỷ lục cá nhân ấn tượng. Trong số 6.034 cầu thủ đã có ít nhất một lần ra sân tại World Cup kể từ năm 1966, siêu sao 39 tuổi đứng đầu về số lần ra sân, phút thi đấu, số lần tham gia vào bàn thắng (33), kiến tạo (12), cơ hội lớn tạo ra (24), rê bóng thành công (140), sút nhiều nhất (140) và trúng đích nhiều nhất (64). Ảnh: BBC.

Được điền tên vào đội hình xuất, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đá chính và đeo băng đội trưởng ở 3 trận chung kết World Cup. Ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới cũng chưa thể chạm tới kỳ tích này khi Pele vắng mặt ở trận chung kết World Cup 1962, Ronaldo Nazario không ra sân trong trận chung kết năm 1994, trong khi Lothar Matthaus chỉ ngồi dự bị ở chung kết World Cup 1982. Ảnh: FIFA.

Nếu chỉ xét riêng về thống kê ở mặt trận tấn công, khó có cầu thủ nào có thể sánh kịp Messi tại World Cup 2026. Thủ quân Argentina tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ, dẫn đầu cả đội về số đường chuyền tạo cơ hội ngon ăn (24 lần), số đường chuyền vào 1/3 cuối sân (142 đường chuyền), kiến tạo và tiền kiến tạo (6 lần) và số bàn thắng (8 pha lập công). Ảnh: Gradient Sports.

Ở khâu tổ chức lối chơi, chủ nhân 8 Quả bóng vàng trận này thực hiện 34 đường chuyền, trong đó có 27 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 79%. Tuy nhiên, anh không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho các đồng đội. Những con số này phản ánh sự bế tắc của hàng công Argentina trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và giàu kỷ luật của Tây Ban Nha. Ảnh: ESPN.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, máy quay lia tới khu vực Messi. Thủ quân Argentina bộc lộ biểu cảm cay đắng, chấp nhận việc không thể cùng đàn em bảo vệ ngôi vương World Cup. Ảnh: TNT Sports.

Việc chỉ thiếu một chút để chạm tay vào cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo càng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Ảnh: Reuters.

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