Nâng cấp đặc biệt trên iPhone 18 Pro Max

Tin đồn khẳng định iPhone 18 Pro Max sẽ trang bị camera thay đổi khẩu độ, tính năng lần đầu có mặt trên smartphone Apple.

Cụm camera sau của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: NotebookCheck.

Theo dữ liệu từ Tata Electronics, camera chính trên iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX905, thay thế cảm biến hiện có trên iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý khi tài liệu xác nhận cảm biến sẽ hỗ trợ thay đổi khẩu độ, tính năng được đồn đoán từ lâu trên sản phẩm.

Theo NotebookCheck, thông tin được thể hiện trong nhật ký chẩn đoán bộ xử lý hình ảnh (ISP). Đây là một phần trong dữ liệu nội bộ của Tata Electronics, bị đánh cắp và phát tán vào tháng 6 bởi nhóm tin tặc tống tiền World Leaks.

So với iPhone 17 Pro Max, kích thước cảm biến trên phiên bản mới không thay đổi (1,22 micron), cho thấy nâng cấp tập trung vào khả năng chỉnh khẩu độ thay vì mở rộng kích thước cảm biến.

Tính năng thay đổi khẩu độ được phát hiện trong khối dữ liệu hiệu chuẩn. Thành phần này đọc dữ liệu từ bộ nhớ cảm biến, gồm các thông số liên quan đến bộ phận truyền động của cơ chế thay đổi khẩu độ.

Thay đổi khẩu độ từng xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tính năng này xuất hiện trên iPhone.

Cũng theo dữ liệu, các cảm biến còn lại trên iPhone 18 Pro Max giống hệt bản tiền nhiệm, gồm Sony IMX973 (camera telephoto), Sony IMX972 (camera góc siêu rộng), Sony IMX591 (cảm biến LiDAR) và Sony IMX914 (camera selfie).

Trên camera telephoto, cảm biến mặc định có kích thước 0,7 micron, được gộp thành 1,4 micron khi chụp ảnh, giúp thu sáng tốt hơn và tăng độ sắc nét. Hệ thống chống rung quang học (OIS) dạng 3 chiều cũng không thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Dựa trên tin đồn, thiết kế của iPhone 18 Pro Max tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro Max dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Theo Digital Trends, dòng iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.

Sản phẩm dự kiến đắt hơn bản tiền nhiệm do khan hiếm chip nhớ. Một số tin đồn cho biết mức tăng giá có thể vào khoảng 200 USD , một phần do chi phí sản xuất camera và bộ nhớ cao hơn.