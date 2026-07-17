Apple ngược dòng ngoạn mục

MacBook Neo góp phần giúp doanh số máy tính Apple tăng mạnh trong quý II, bất chấp toàn thị trường suy giảm do tình hình chung.

MacBook Neo vừa tăng giá 100 USD. Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC cho thấy Apple là hãng máy tính cá nhân (PC) duy nhất có doanh số quý II tăng mạnh, trong khi toàn thị trường lần đầu ghi nhận doanh số giảm sau hơn 2 năm.

Trong quý II, thị trường PC toàn cầu suy giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đạt 68,2 triệu thiết bị (giảm từ 71,7 triệu chiếc, ghi nhận cách đây một năm).

Vị trí top 5 hãng PC lớn nhất toàn cầu không thay đổi, kể cả khi hầu hết nhà sản xuất ghi nhận doanh số giảm. Lenovo đứng đầu với thị phần 24,4%, doanh số quý II đạt 16,6 triệu chiếc (giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái).

HP đứng thứ hai với thị phần 19,1%, doanh số giảm 9%. Trong khi đó, Dell xếp thứ ba với 13,6% thị phần, doanh số giảm 5%, còn 9,3 triệu.

Apple là cái tên duy nhất trong top 5 ghi nhận doanh số cao hơn hẳn năm ngoái với mức tăng 10,1%, thị phần quý II đạt 9,9%. Asus đứng thứ năm với 7,4% thị phần, song doanh số chỉ tăng nhẹ (0,2%).

"Việc Apple tăng thị phần trùng thời điểm với việc ra mắt sản phẩm mới nhất, MacBook Neo. Dù phải tăng giá do xu thế chung của thị trường, công ty vẫn giữ vị thế tốt so với các đối thủ phải đối mặt áp lực chi phí tương tự", 9to5Mac trích dẫn báo cáo từ IDC.

Tất nhiên, Apple không thoát khỏi vòng xoáy tăng giá khi một số sản phẩm đắt lên từ cuối tháng 6, bao gồm MacBook Neo với mức tăng 100 USD , song những model khác thậm chí tăng mạnh hơn. Ví dụ, MacBook Air M5 hiện có giá khởi điểm 1.300 USD .

Theo IDC, thị trường suy giảm chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ, dẫn đến linh kiện tăng giá. Dù vậy, "các vấn đề địa chính trị" cũng đóng vai trò nhất định.

Tỷ lệ tăng trưởng thị trường PC giảm mạnh từ quý IV/2025. Ảnh: IDC.

Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu bộ phận thiết bị tiêu dùng tại IDC, chỉ ra nghịch lý rằng dù doanh số giảm, các hãng vẫn ghi nhận doanh thu tăng. Điều này xảy ra do sản phẩm đắt lên khi nhu cầu người dùng vẫn cao.

"Với điều kiện kinh tế vĩ mô ngày càng xấu và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ dự kiến kéo dài đến đầu năm 2028, chúng tôi dự đoán các hãng sẽ không nhập thêm hàng về kho. Điều này có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm nay", Ubrani cho biết.

Theo đại diện IDC, các công ty dự kiến tiếp tục tăng giá sản phẩm vào năm 2027. Một số kênh phân phối bày tỏ lo ngại rằng giá đắt có thể khiến lượng hàng tồn kho cao hơn.

IDC cảnh báo áp lực giá kéo dài nhiều khả năng ảnh hưởng đến chu kỳ nâng cấp PC, bất chấp sự quan tâm đến AI tiếp tục tăng. Hãng phân tích cũng chỉ ra rủi ro xoay quanh việc các thương hiệu lớn giành thêm thị phần, còn các đối thủ nhỏ liên tục gặp khó do thiếu bộ nhớ.