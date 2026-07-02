Apple làm mới loạt sản phẩm

iPad Pro và MacBook Pro mới cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị cho một năm 2027 bận rộn với nhiều thay đổi lớn về phần cứng.

iPad Pro với thiết kế mới sẽ ra mắt vào năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang chuẩn bị ra mắt một loạt sản phẩm mới cho năm 2027, trong đó có iPad Pro nâng cấp và MacBook Pro bản phổ thông được thiết kế lại. Đây có thể là một phần trong chu kỳ ra mắt lớn của công ty nhân dịp 20 năm iPhone.

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm 4 mẫu iPad Pro mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Các thiết bị này vẫn giữ 2 kích thước màn hình quen thuộc gồm 11 inch và 13 inch. Thay đổi lớn nhất nằm ở phần cứng bên trong, đặc biệt là chip xử lý mới.

Nguồn tin thân cận cho biết Apple từng thử nghiệm hệ thống làm mát bằng buồng hơi cho iPad. Công nghệ này có thể giúp máy duy trì hiệu năng ổn định hơn. Nó cũng giúp hạn chế tình trạng quá nhiệt khi xử lý những tác vụ nặng.

Bên cạnh iPad Pro, Apple cũng đang phát triển một mẫu MacBook Pro mới, có tên mã K104. Thiết bị này dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Máy vẫn có màn hình 14 inch nhưng sẽ dùng thiết kế mới, tương đồng với dòng MacBook Pro cao cấp hơn mà Táo khuyết đang phát triển.

Các mẫu MacBook Pro cao cấp thế hệ mới được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình cảm ứng. Chúng có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Nếu kế hoạch không thay đổi, MacBook Pro 2027 sẽ là phiên bản được đưa về cùng ngôn ngữ thiết kế này.

Hiện tại, Apple đã hoàn tất một bản nâng cấp khác của MacBook Pro, mang tên mã J804. Mẫu này dự kiến ra mắt trong năm nay, vẫn dùng thiết kế hiện tại và chip M6 mới.

Apple đang đặt mục tiêu giới thiệu chip M7 ngay trong nửa đầu năm 2027. Động thái này cho thấy nhà sản xuất iPhone muốn rút ngắn chu kỳ chuyển đổi từ chip M6 sang M7. Mục tiêu là tối ưu phần cứng cho những tác vụ AI phức tạp.

Tuy nhiên, lịch trình của Apple vẫn có thể thay đổi. Công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chip bán dẫn. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, tiến độ sản xuất và kế hoạch ra mắt sản phẩm.

Năm 2027 là cột mốc quan trọng với Apple. Công ty được kỳ vọng ra mắt mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai, kính thông minh đầu tiên và một số thiết bị nhà thông minh mới.