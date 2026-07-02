Vào thế khó, Apple chấp nhận rủi ro khi dùng chip Trung Quốc

Làn sóng AI khiến chip nhớ toàn cầu khan hiếm, buộc Apple tìm đến nhà cung cấp Trung Quốc đang nằm trong tầm ngắm của Mỹ để đảm bảo chuỗi cung ứng.

Apple đang tìm đến nhà cung cấp chip từ Trung Quốc để đa dạng nguồn cung. Ảnh: Visual China.

Ngày 25/6, Apple đã điều chỉnh tăng giá chính thức đối với hàng loạt sản phẩm bao gồm MacBook, iPad và HomePod. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí lưu trữ tăng cao do sự bùng nổ của AI.

Trước áp lực này, Apple được ghi nhận đang tìm kiếm các phương án thay thế nguồn cung chip nhớ. Trong đó, hãng đang vận động hành lang để nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ Mỹ nhằm mua bộ nhớ từ Changxin Memory (CXMT), một nhà sản xuất của Trung Quốc.

Changxin Memory từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ liệt kê vào nhóm "công ty liên kết với quân đội Trung Quốc" và được một ủy ban liên ngành phê duyệt đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm ngoái. Việc Apple chấp nhận rủi ro để đàm phán mua chip nhớ từ đối tác Trung Quốc phản ánh tình trạng thiếu hụt chip khá lớn.

Theo QQ News, Apple đã liên hệ với Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan hữu quan tại Washington cách đây hơn một tháng. Mục tiêu xin phép đưa Changxin Memory vào chuỗi cung ứng trong khuôn khổ kiểm soát xuất khẩu và các quy định an ninh hiện hành. Nguyên nhân chính là do Apple đang mất dần sức mạnh đàm phán trước các nhà sản xuất chip nhớ truyền thống.

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đã tiêu thụ phần lớn năng lực sản xuất chip nhớ toàn cầu. Các tập đoàn lớn như Samsung, SK Hynix và Micron hiện ưu tiên nguồn lực sản xuất cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DDR5 cao cấp vốn có lợi nhuận tốt hơn.

Điều này khiến nguồn cung DRAM cho các thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể, dẫn đến sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Ông Neil Shah, phó chủ tịch nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định rằng Apple không còn khả năng tự gánh chịu chi phí tăng thêm sau hai quý duy trì giá cả ổn định.

Giám đốc điều hành Tim Cook đã mô tả áp lực chi phí như một sự kiện đặc biệt, dẫn đến việc tăng giá sản phẩm từ 17-25%. TechInsights dự báo Apple có thể phải tiếp tục tăng giá iPhone 18 Pro khoảng 270 USD để duy trì tỷ suất lợi nhuận hiện tại.

Shawn Kim, người đứng đầu nhóm công nghệ khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Âu của Morgan Stanley, cho rằng nhu cầu về máy chủ AI đã tạo ra cấu trúc thị trường hai cấp. Trong đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn chiếm ưu thế trong việc ký kết thỏa thuận cung ứng dài hạn, đẩy các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng vào thế cạnh tranh cao.

Các dự báo cho thấy sự thiếu hụt chip có thể ảnh hưởng đến sản lượng máy tính và điện thoại thông minh toàn cầu trong những năm tới. Dữ liệu từ chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo chỉ ra rằng lượng dự trữ chip A20 và A20 Pro của Apple có thể giảm từ 10-20% trong giai đoạn từ nửa cuối năm nay đến đầu năm 2027 do nguồn cung LPDDR khan hiếm.

Trong khi đó, Changxin Memory hiện đã trở thành nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, phá vỡ thế độc quyền của nhóm ba "ông lớn" Samsung, SK Hynix và Micron. Báo cáo tài chính gần đây của công ty mẹ cho thấy mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc nhập hàng từ Changxin Memory vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Vị thế pháp lý của nhà sản xuất này có thể thay đổi, dẫn đến rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Đồng thời, năng lực sản xuất của Changxin Memory hiện thấp hơn so với nhu cầu trong nước. Vì vậy theo QQ News, việc hợp tác này được xem là một bước đi chiến lược nhằm quản lý rủi ro mất cân bằng cung cầu, trong bối cảnh thị trường lưu trữ đang bị định hình lại bởi làn sóng AI.