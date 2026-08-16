Lý do quần áo lấy từ máy sấy có mùi khó chịu

Máy sấy quần áo thường được sử dụng trong những ngày mưa hoặc thời tiết có độ ẩm cao, khi quần áo khó khô tự nhiên. Tuy nhiên, việc quần áo đã khô nhưng vẫn có mùi không nhất thiết bắt nguồn từ nước giặt hay quần áo.

Theo hướng dẫn của EVN, vệ sinh và kiểm tra máy sấy thường xuyên là một trong những yếu tố cần thiết để thiết bị hoạt động ổn định. Những bộ phận tiếp xúc với xơ vải, hơi nước và luồng khí nóng có thể trở thành nơi cặn bẩn tích tụ sau thời gian dài sử dụng.

giới thiệu sách Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình Cuốn sách do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chủ trì biên soạn, phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Cuốn cẩm nang tổng hợp các giải pháp tiết kiệm điện thực tế dành cho hộ gia đình, hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện theo từng khu vực như nhà bếp, phòng khách và các thiết bị thiết yếu khác. Mục tiêu của ấn phẩm là giúp người dân giảm chi phí điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.

Xơ vải và hơi ẩm có thể tích tụ bên trong máy

Trong quá trình sấy, quần áo liên tục chuyển động trong lồng máy. Xơ vải, tóc và các mảnh vụn nhỏ có thể tách khỏi quần áo và được giữ lại ở bộ lọc. Nếu không được làm sạch thường xuyên, lớp xơ này ngày càng dày, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông không khí của máy.

Đây cũng là một trong những bộ phận cần được kiểm tra đầu tiên khi máy sấy có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả hoặc quần áo xuất hiện mùi sau khi sấy.

" Bộ lọc là một trong những bộ phận cần được kiểm tra đầu tiên khi máy sấy có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả hoặc quần áo xuất hiện mùi sau khi sấy.



Bộ lọc bám nhiều xơ vải có thể cản trở luồng khí và làm giảm hiệu quả hoạt động của máy sấy. Ảnh: iStock.

Với máy sấy thông hơi, hơi nước được đưa ra ngoài thông qua đường ống thoát khí. Nếu đường ống không được vệ sinh hoặc bị cản trở, khả năng thoát hơi có thể giảm. Khi đó, hơi ẩm khó được đưa ra khỏi máy hoàn toàn, khiến môi trường bên trong thiết bị lâu khô hơn.

Trong khi đó, máy sấy ngưng tụ thu gom hơi nước từ quần áo vào khay chứa bên trong. Nếu khay nước không được đổ và vệ sinh định kỳ, hơi ẩm có thể tiếp tục tồn tại trong thiết bị sau khi chu trình sấy kết thúc.

Máy sấy bơm nhiệt cũng sử dụng cơ chế thu hồi và xử lý hơi ẩm trong quá trình sấy. Vì vậy, các bộ phận liên quan đến luồng khí và trao đổi nhiệt vẫn cần được kiểm tra, làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Một nguyên nhân khác có thể nằm ở chính lồng sấy. Quần áo ẩm, xơ vải và cặn bẩn nếu lưu lại trong máy lâu ngày có thể khiến bên trong thiết bị có mùi. Nếu người dùng lấy quần áo ra nhưng đóng kín cửa máy ngay sau đó, phần hơi ẩm còn lại cũng khó thoát ra ngoài.

Cặn bẩn và hơi ẩm tích tụ trong lồng sấy có thể khiến quần áo xuất hiện mùi sau khi hoàn tất chu trình. Ảnh: iStock.

Do đó, tình trạng quần áo có mùi sau khi sấy không chỉ liên quan đến chất lượng giặt. Một chiếc máy sấy được sử dụng thường xuyên nhưng ít vệ sinh cũng có thể trở thành nguồn gây mùi cho quần áo.

Vệ sinh máy sau mỗi lần sấy chưa đủ

EVN khuyến nghị người dùng vệ sinh máy sấy thường xuyên và kiểm tra thiết bị để phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Với bộ lọc xơ vải, người dùng nên làm sạch định kỳ thay vì chỉ xử lý khi máy đã giảm hiệu suất.

Tần suất vệ sinh cụ thể phụ thuộc vào từng thiết kế máy và mức độ sử dụng. Tuy nhiên, việc kiểm tra bộ lọc sau mỗi chu trình sấy là thói quen có thể giúp hạn chế lượng xơ vải tích tụ.

Ngoài bộ lọc, người dùng cũng nên chú ý đến lồng sấy, khay chứa nước và đường thoát khí nếu thiết bị sử dụng hệ thống thông hơi. Các vị trí này cần được giữ sạch và khô để hạn chế tình trạng hơi ẩm lưu lại bên trong máy.

Xơ vải tích tụ trong đường thoát khí có thể hạn chế khả năng lưu thông không khí và ảnh hưởng đến quá trình sấy. Ảnh: iStock.

Sau khi kết thúc chu trình, không nên vội đóng kín cửa máy. Việc mở cửa trong một khoảng thời gian giúp phần hơi ẩm còn lại thoát ra ngoài, đồng thời làm khô không gian bên trong lồng sấy.

Quần áo cũng cần được đưa vào máy với khối lượng phù hợp. Theo hướng dẫn trong tài liệu của EVN, người dùng nên lựa chọn khối lượng sấy tương ứng với công suất máy. Việc cho quá nhiều quần áo vào cùng lúc có thể khiến luồng khí nóng khó lưu thông, kéo dài thời gian sấy và làm giảm hiệu quả làm khô.

Bên cạnh đó, nên vắt quần áo kỹ trước khi đưa vào máy. Quần áo càng chứa nhiều nước, máy càng phải hoạt động lâu để loại bỏ hơi ẩm. Điều này không chỉ làm tăng thời gian sấy mà còn khiến lượng hơi nước cần xử lý trong mỗi chu trình lớn hơn.

" Nên vắt quần áo kỹ trước khi đưa vào máy. Quần áo càng chứa nhiều nước, máy càng phải hoạt động lâu để loại bỏ hơi ẩm.



EVN cũng lưu ý người dùng lựa chọn chế độ sấy phù hợp với chất liệu quần áo. Các chương trình khác nhau được thiết kế cho những loại vải và mức độ sấy khác nhau, vì vậy việc chọn đúng chế độ giúp tránh sấy quá mức hoặc kéo dài thời gian vận hành không cần thiết.

Nếu quần áo vẫn có mùi dù máy đã được vệ sinh, người dùng nên kiểm tra lại quần áo trước khi sấy, đặc biệt là tình trạng quần áo đã để ẩm quá lâu sau khi giặt. Trong trường hợp máy xuất hiện mùi bất thường, tiếng động lạ hoặc có dấu hiệu hoạt động không ổn định, nên kiểm tra thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì tiếp tục sử dụng.