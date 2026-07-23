Sai lầm của nhiều người khi bắt Wi-Fi cho TV

Wi-Fi tiện lợi, Ethernet ổn định hơn nhưng chưa chắc nhanh hơn. Việc chọn kết nối nào cho Smart TV còn phụ thuộc vào phần cứng của TV và mạng trong nhà.

Ethernet thường mang lại kết nối ổn định hơn Wi-Fi, đặc biệt khi xem thể thao trực tiếp hoặc phát nội dung 4K trên Smart TV. Ảnh: TCL.

Khi đang xem trận chung kết bóng đá hay một pha vượt xe quyết định ở giải F1, điều khó chịu nhất không phải chất lượng hình ảnh giảm xuống, mà là video bị đứng vài giây rồi mới tiếp tục phát. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân không nằm ở tốc độ internet mà ở cách Smart TV kết nối với mạng.

Ethernet (cắm dây) có ưu điểm lớn nhất là độ ổn định. Kết nối có dây không bị suy hao tín hiệu do tường, khoảng cách hay các thiết bị điện tử xung quanh. Điều này giúp hạn chế hiện tượng mất gói dữ liệu hoặc độ trễ tăng cao khi nhiều thiết bị cùng sử dụng mạng Wi-Fi.

Nếu thường xuyên xem phim 4K, truyền phát nội dung có dung lượng lớn hoặc sử dụng dịch vụ game đám mây, Ethernet vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc vì duy trì băng thông ổn định trong thời gian dài.

Tuy nhiên, một chi tiết ít người để ý là phần lớn Smart TV hiện nay chỉ được trang bị cổng Ethernet chuẩn Fast Ethernet (10/100 Mbps). Điều đó đồng nghĩa tốc độ kết nối qua dây mạng thường bị giới hạn ở mức 100 Mbps, ngay cả khi người dùng đăng ký gói cước internet vài trăm Mbps hoặc 1 Gbps.

Ngược lại, nhiều mẫu TV hiện đại đã hỗ trợ Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 6E. Trong điều kiện tín hiệu tốt và router đủ mạnh, kết nối Wi-Fi có thể đạt tốc độ cao hơn giới hạn của cổng Ethernet trên TV. Vì vậy, trong một số trường hợp, Wi-Fi lại nhanh hơn mạng có dây.

Điều đó không có nghĩa Wi-Fi luôn là lựa chọn tối ưu. Kết nối không dây vẫn chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách, vật cản và số lượng thiết bị truy cập cùng lúc. Nếu router đặt xa TV hoặc ngôi nhà có nhiều tầng, tín hiệu Wi-Fi có thể không đủ ổn định để phát video độ phân giải cao liên tục.

Để khắc phục, người dùng nên sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh thay vì bộ kích sóng truyền thống. Mesh sử dụng nhiều điểm phát phối hợp với nhau, giúp thiết bị tự động kết nối tới nút phát có tín hiệu mạnh nhất, giảm vùng "chết" và duy trì tốc độ đồng đều trong toàn bộ ngôi nhà.

Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào cách bố trí mạng trong gia đình. Nếu router đặt ngay cạnh TV hoặc có thể đi dây dễ dàng, Ethernet vẫn mang lại kết nối ổn định và ít bị gián đoạn. Ngược lại, nếu sử dụng Smart TV đời mới hỗ trợ Wi-Fi 6, khoảng cách tới router gần và tín hiệu mạnh, kết nối Wi-Fi hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu xem phim 4K hoặc sử dụng các ứng dụng trực tuyến.

Nếu chủ yếu xem Netflix, YouTube, Wi-Fi chất lượng tốt hoàn toàn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, với người thường xuyên xem thể thao trực tiếp, livestream hoặc chơi game trên TV, kết nối Ethernet vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dây mạng giúp đường truyền ổn định hơn, ít chịu ảnh hưởng bởi nhiễu sóng hay số lượng thiết bị dùng chung Wi-Fi, từ đó giảm nguy cơ giật, đứng hình hoặc tăng độ trễ đúng vào những thời điểm quan trọng của trận đấu.