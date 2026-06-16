Những người không sợ mất remote điều hòa

Nhờ cổng hồng ngoại và app giả lập tần số tích hợp sẵn, các điện thoại Trung Quốc giúp bạn bật/tắt máy lạnh, TV tiện lợi mà không cần remote truyền thống.

Nhiều smartphone Trung Quốc vẫn được trang bị cổng hồng ngoại, cho phép điều khiển máy lạnh, TV và các thiết bị gia dụng từ xa.

Mất điều khiển máy lạnh là tình huống quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Thay vì phải lục tung căn phòng để tìm điều khiển, nhiều người dùng smartphone Trung Quốc chỉ cần mở một ứng dụng trên điện thoại.

Ít ai để ý rằng nhiều mẫu điện thoại từ Xiaomi, Redmi hay Huawei , Oppo vẫn được trang bị cổng hồng ngoại (IR Blaster). Trong khi phần lớn hãng điện thoại đã loại bỏ tính năng này, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc vẫn duy trì nó như một tiện ích không thể thay thế.

Xiaomi là nhà sản xuất chăm chỉ nhất khi mang cổng hồng ngoại lên hầu hết phân khúc, từ các dòng máy giá rẻ cho đến flagship. Đối với các hãng khác như Oppo hay Vivo, tính năng này thường xuất hiện hạn chế hơn trên các dòng máy nội địa hoặc cận cao cấp.

Về mặt kỹ thuật, cơ chế này mô phỏng chính xác cách thức hoạt động của một chiếc điều khiển thông thường. Để làm được điều đó, chiếc smartphone phải sở hữu hai yếu tố cốt lõi: phần cứng và phần mềm.

Đầu tiên, nhà sản xuất trang bị một chấm đen nhỏ ở cạnh trên của máy, được gọi là cổng hồng ngoại (IR Blaster). Khi người dùng tương tác, ứng dụng mặc định trên điện thoại (như Mi Remote của Xiaomi hay Smart Remote của Huawei) sẽ đóng vai trò "bộ não", tự động giả lập đúng tần số sóng của các hãng máy lạnh, tivi phổ biến trên thị trường rồi phát tín hiệu qua cổng này.

Mắt hồng ngoại trên cạnh trên của Huawei, bộ phận giúp thiết bị có thể thay thế remote máy lạnh hoặc TV. Ảnh: EasyAcc.

Bên trong ứng dụng là cơ sở dữ liệu chứa hàng nghìn mẫu thiết bị từ nhiều thương hiệu. Người dùng chỉ cần chọn loại thiết bị và thương hiệu tương ứng. Trong nhiều trường hợp, ứng dụng có thể tự động dò tìm tần số phù hợp để thay thế hoàn toàn remote gốc.

Điều này đồng nghĩa một chiếc smartphone có thể trở thành "siêu remote" điều khiển nhiều thiết bị trong nhà. Không chỉ máy lạnh, người dùng còn có thể bật tắt TV, thay đổi kênh, điều chỉnh âm lượng loa, điều khiển đầu giải mã truyền hình hoặc quạt điện mà không cần tìm đúng điều khiển tương ứng.

Cổng hồng ngoại giúp smartphone có thể điều khiển máy lạnh, TV, đầu phát, quạt điện và nhiều thiết bị gia dụng khác. Ảnh: Honor.