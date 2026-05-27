Mẹo tiết kiệm điện cho máy lạnh bằng một xô nước

  • Thứ tư, 27/5/2026 17:47 (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vừa chia sẻ mẹo hạ nhiệt cục nóng máy lạnh chỉ bằng một chiếc khăn và xô nước, giúp máy vận hành hiệu quả và tiết kiệm điện.

Thủ thuật cực đơn giản này có thể giúp người dùng tiết kiệm điện cho máy lạnh. Ảnh: Tokyo PCO.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao vào mùa hè, việc tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống làm mát trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều hộ gia đình. Mới đây, một phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ tờ ORICON News, mẹo vặt này được chia sẻ trực tiếp trên tài khoản Instagram chính thức của Trụ sở Tokyo thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (tokyo_pco). Đây là một phần trong chuỗi nội dung hướng dẫn về kỹ năng sinh tồn và tối ưu hóa đời sống thường ngày của đơn vị.

Cách thức thực hiện phương pháp này cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần chuẩn bị một chiếc xô chứa đầy nước và một chiếc khăn lớn. Chiếc xô được đặt ngay trên bề mặt phẳng phía trên của cục nóng máy lạnh. Sau đó, một đầu chiếc khăn được ngâm chìm vào trong xô nước, phần thân khăn còn lại được trải dài phủ lên nóc của thiết bị.

Người dùng cần lưu ý tuyệt đối chỉ trải khăn trên bề mặt phẳng phía trên cục nóng và đặt xô nước một cách chắc chắn. Ảnh: Tokyo PCO.

Cơ chế hoạt động của mẹo vặt này dựa hoàn toàn trên vật lý cơ bản. Nước từ trong xô sẽ liên tục thấm đều ra toàn bộ chiếc khăn nhờ vào hiện tượng mao dẫn. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống hoặc nhiệt độ môi trường tăng cao, nước bốc hơi từ chiếc khăn sẽ hấp thụ một lượng nhiệt lớn từ lớp vỏ. Quá trình này giúp làm mát cục nóng một cách tự nhiên và liên tục.

Phía Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giải thích rằng việc cục nóng bị quá nhiệt chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt. Khi thiết bị này được làm mát, máy nén bên trong sẽ hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho người dân khi áp dụng tại nhà. Người dùng tuyệt đối chỉ trải khăn trên bề mặt phẳng phía trên của cục nóng. Khăn không được rủ xuống che khuất phần quạt gió phía trước hay các khe tản nhiệt xung quanh, vì điều này sẽ gây phản tác dụng và dẫn đến hỏng hóc.

Ngoài ra, xô nước và khăn cần được cố định chắc chắn để tránh đỏ, khiến nước ngấm vào cục nóng làm chập, hỏng thiết bị.

Việt Anh

Máy lạnh Máy lạnh Thủ thuật PCO Hiện tượng mao dẫn Mẹo vặt Nhật Bản

    AI tao ra cong ty nghin ty USD moi hinh anh

