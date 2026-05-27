AI tạo ra công ty nghìn tỷ USD mới

  • Thứ tư, 27/5/2026 14:41 (GMT+7)
Micron lần đầu vượt mốc vốn hóa một nghìn tỷ USD khi AI agentic khiến chip nhớ HBM, DRAM trở thành yếu tố quan trọng mới của cuộc đua AI.

Micron đã trở thành một trong những công ty nghìn tỷ tại Mỹ sau ngày 26/5. Ảnh: Reuters.

Micron, một trong những hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD vào thứ 26/5. Cổ phiếu của hãng tăng vọt 19%, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI không có dấu hiệu hạ nhiệt đối với các dòng chip nhớ, DRAM và NAND Flash.

Đà tăng này diễn ra sau khi UBS nâng giá mục tiêu cổ phiếu Micron từ 535 USD lên 1.625 USD/cổ phiếu, tức gấp 3 lần trước đó. Ngân hàng này cho rằng Micron đang có cơ hội ký kết các thỏa thuận dài hạn với mức giá được cố định một phần.

UBS cho rằng thị trường có thể đã đánh giá thấp Micron trong thời gian dài, nhưng AI đang khiến vai trò của công ty này thay đổi hoàn toàn. “MU (mã cổ phiếu Micron) sẽ tiếp tục được đánh giá lại ở mức cao hơn khi ngày càng có nhiều thay đổi mang tính cấu trúc AI tạo ra cho toàn bộ ngành bộ nhớ”, phía ngân hàng nhận định.

AI đã giúp chip nhớ thành một ngành tăng trưởng ổn định và chiến lược hơn, sau khi bị đánh giá lên xuống thất thường. Theo CNN, mức giá mục tiêu mới đồng nghĩa cổ phiếu Micron vẫn có thể tăng hơn gấp đôi so với mức đóng cửa hôm 22/5.

Micron đang nằm trong nhóm các hãng chip mới hưởng lợi từ giai đoạn tiếp theo của cuộc đua AI. Giới đầu tư hiện đổ tiền vào cổ phiếu liên quan đến CPU và chip nhớ, những thành phần cần thiết để vận hành và xử lý các tác vụ AI agentic. Lĩnh vực này từng bị thống trị gần như hoàn toàn bởi NVIDIA.

Khác với giai đoạn AI tạo sinh ban đầu, làn sóng AI agentic đang đòi hỏi lượng bộ nhớ lớn hơn đáng kể để mô hình có thể ghi nhớ ngữ cảnh, xử lý nhiều tác vụ cùng lúc và vận hành theo thời gian thực. Điều này khiến chip nhớ băng thông cao (HBM) trở thành một trong những linh kiện quan trọng nhất trong hạ tầng AI hiện nay.

Trước đây, GPU thường là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển AI. Tuy nhiên, nếu không có đủ DRAM và HBM, các cụm máy chủ AI sẽ không thể khai thác hết hiệu năng của GPU, kể cả với những dòng chip mạnh nhất từ NVIDIA.

Nhu cầu AI bùng nổ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu, khiến các hãng như Micron gặp khó trong việc đáp ứng đủ nguồn cung. Điều này cũng tạo điều kiện để Micron cùng các đối thủ như SK Hynix và Samsung tăng giá sản phẩm. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Micron đã tăng hơn gấp 3 lần.

Chỉ vài tuần trước, Micron đã vượt mốc vốn hóa 700 tỷ USD và gia nhập nhóm các công ty công nghệ giá trị nhất nước Mỹ. Trong khi đó, Intel, doanh nghiệp từng bỏ lỡ làn sóng AI giai đoạn đầu, hiện đã tăng hơn 6 lần và giao dịch gần mức đỉnh lịch sử.

Hãng chip này đang trong quá trình tái cấu trúc lớn sau khoản đầu tư đáng kể từ chính phủ Mỹ vào mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, Qualcomm, AMD và Marvell cũng đều đạt các mức giá cao kỷ lục mới.

Huawei tạo đột phá trong lĩnh vực chip

Thay vì tìm cách dỡ lệnh cấm vận, Huawei chọn hướng đi hoàn toàn khác khi phát triển quy luật chip mới và loại bỏ sự phụ thuộc vào các máy quang khắc tiên tiến.

Vì sao laptop đắt hơn máy tính để bàn?

Khi so sánh dòng máy có thông số kỹ thuật gần giống nhau, laptop vừa đắt hơn, vừa yếu hơn máy tính để bàn.

Canh bạc 8,8 tỷ USD của Xiaomi

Xiaomi vừa cam kết đầu tư hơn 8,8 tỷ USD vào AI trong 3 năm tới. Chiến lược này nhằm bảo vệ hệ sinh thái điện thoại và xe điện trước làn sóng chuyển dịch công nghệ mới.

Người Nhật định nghĩa lại bàn phím

6 giờ trước 10:07 27/5/2026

Naya Create là dòng bàn phím công thái học vừa ra mắt tại CES, với thiết kế độc lạ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và bảo vệ sức khỏe cổ tay người dùng.

Công nghệ máy lạnh không tốn tiền điện

7 giờ trước 08:44 27/5/2026

NESCOD, công nghệ làm mát mới từ Saudi Arabia, có thể tạo hơi lạnh mà không cần điều hòa hay điện lưới nhờ muối, nước và ánh nắng mặt trời.

