Vì sao laptop đắt hơn máy tính để bàn?

Khi so sánh dòng máy có thông số kỹ thuật gần giống nhau, laptop vừa đắt hơn, vừa yếu hơn máy tính để bàn.

Giá bán của những laptop tốt nhất hầu như luôn cao hơn đáng kể so với một chiếc máy tính để bàn có sức mạnh xử lý tương đương. Trong khi đó, phiên bản máy tính để bàn sở hữu cùng loại chip và card lại có xu hướng hoạt động tốt hơn.

Thoạt nhìn điều đó có vẻ là hành vi "chặt chém" giá cả của các nhà sản xuất, nhưng theo BGR, có một số lý do chính đáng khiến giá laptop cao so với máy tính để bàn.

Kỹ thuật chế tạo là một trong những lý do chính dẫn đến sự chênh lệch giá cả. Trong khi máy tính để bàn có không gian rộng rãi để làm mát linh kiện cũng như tích hợp các bộ tản nhiệt tiên tiến thì linh kiện laptop được bố trí trong một khung máy nhỏ gọn mà vẫn phải đảm bảo không bị quá nóng, ngay cả khi hoạt động nặng.

Ngoài ra, máy tính để bàn rất hiếm khi được bán kèm màn hình, bàn phím, chuột và tất cả thiết bị ngoại vi cần thiết khác để hoạt động, ngược lại, laptop tích hợp các thành phần đó vào khung máy duy nhất.

Chi phí thu nhỏ

Phần lớn nguyên nhân khiến giá thành laptop tăng cao là chi phí phát triển và sản xuất linh kiện nhỏ gọn nhưng lại gánh vác công việc của những linh kiện có kích thước lớn hơn.

Các linh kiện máy tính để bàn có lợi thế về không gian, trong khi GPU, CPU và các linh kiện bên trong khác của laptop cần được chuyên biệt hóa để hoạt động trong không gian chật hẹp với những hạn chế nghiêm ngặt về nguồn điện.

Điều đó đồng nghĩa chi phí kỹ thuật cao hơn, thử nghiệm nhiều hơn và nhiều đánh đổi hơn về mặt không gian.

Không chỉ đơn giản là thu nhỏ chip máy tính để bàn và đặt chúng vào một đế nhỏ gọn, phần cứng laptop thường có thiết kế hoàn toàn khác, được tạo ra để hoạt động trong môi trường riêng biệt. Chip laptop phải so kè hiệu năng với máy tính để bàn trong điều kiện tài nguyên ít hơn đáng kể.

Làm mát là một vấn đề lớn khác. Máy tính để bàn có nhiều quạt, tản nhiệt lớn và thùng máy rộng rãi để giúp tản nhiệt khỏi các bộ phận nhạy cảm bên trong máy.

Trong khi đó, ngay cả những chiếc laptop giá rẻ cũng cần các giải pháp phức tạp như ống dẫn nhiệt nhỏ gọn, các lá tản nhiệt dày đặc và tốc độ quạt được điều chỉnh cẩn thận để giữ cho không gian nhỏ, chứa đầy các bộ phận toả nhiệt, luôn mát mẻ.

Vấn đề này thậm chí còn rõ ràng hơn ở laptop chơi game hoặc máy trạm cao cấp, nơi người tiêu dùng yêu cầu hiệu năng sánh ngang với máy tính để bàn cao cấp.

Hiệu năng cao đồng nghĩa với nhiệt lượng tỏa ra lớn. Yêu cầu đó lại cần các giải pháp làm mát phức tạp và đắt tiền.

Cái giá của khả năng di động

Một yếu tố khác góp phần vào giá thành cao của laptop khả năng di động. Người dùng có thể làm việc, giải trí trong một thiết bị duy nhất, lại mang theo bên mình khi di chuyển.

Ngoài các linh kiện bắt buộc gồm bàn phím, trackpad, màn hình, laptop có thêm bộ đổi nguồn, webcam, micro… Khi xem xét chi phí bổ sung của tất cả những phụ kiện đó, khoảng cách giá giữa máy tính để bàn và laptop thu hẹp đáng kể.

Hơn thế nữa, người ta kỳ vọng tất cả phần cứng này phải nằm gọn trong một khung máy mà người dùng có thể mang theo hoặc cất trong túi. Sự tiện lợi của một hệ thống di động làm tăng giá trị, từ đó, các nhà sản xuất biết họ có thể tính giá cao hơn.

Những hệ thống này cũng cần phải bền bỉ bất chấp khung máy nhẹ và mỏng, bao gồm cả những bộ phận dễ hỏng như bản lề, sẽ được mở ra hàng nghìn lần trong suốt vòng đời của nó.

Độ bền mà không làm giảm tính di động lại đòi hỏi vật liệu cao cấp. Vì vậy, giá thành sản xuất cũng cao hơn.