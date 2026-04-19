Chính phủ Pháp dần từ bỏ Windows

Toàn bộ máy tính cá nhân trong hệ thống công quyền tại Pháp được lên lộ trình chuyển từ Windows sang Linux.

Chính phủ Pháp muốn thay thế Windows bằng Linux. Ảnh: Shutterstock.

Theo Zdnet, từ đầu tháng 4, Cục Quản lý Kỹ thuật số Liên bộ của Pháp chuyển toàn bộ máy tính do họ quản lý (khoảng 350 chiếc) sang dùng hệ điều hành Linux, đồng thời lên kế hoạch áp dụng cho toàn bộ hệ thống chính phủ.

Các bộ ngành được yêu cầu tự xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ Windows sang Linux và trước mùa thu năm nay.

"Nhà nước không thể chỉ đơn thuần thừa nhận sự phụ thuộc của mình mà phải thoát khỏi nó. Chúng ta phải bớt phụ thuộc vào các công cụ của Mỹ và giành lại quyền kiểm soát vận mệnh kỹ thuật số của mình", Zdnet dẫn lời David Amiel, Bộ trưởng Hành động và Kế toán công của Pháp.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ kỹ thuật số của Pháp, bổ sung: "Chủ quyền kỹ thuật số là một nhu cầu chiến lược. Pháp đang dẫn đầu bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp độc lập, có khả năng tương tác và bền vững". Từ bỏ Windows, thay bằng Linux chính là một phần của sự chuyển đổi đó.

Đây không phải lần đầu tiên Pháp công khai ý định thay thế sản phẩm phần mềm, dịch vụ từ các công ty Mỹ bằng giải pháp khác. Vào tháng 1, Pháp yêu cầu 2,5 triệu công chức từ bỏ Microsoft Teams và Zoom, chuyển sang nền tảng Visio do Pháp tự phát triển vào năm 2027.

Trước đây, Pháp triển khai thành công hệ điều hành Linux dành cho máy tính để bàn của chính phủ. Từ năm 2008, lực lượng hiến binh quốc gia Pháp (Gendarmerie) thay thế Windows XP bằng bản phân phối Linux riêng mang tên GendBuntu. Sau gần 20 năm triển khai, GendBuntu được sử dụng trên hơn 100.000 máy tính cá nhân.

Bên cạnh những ưu điểm khác, Pháp tuyên bố việc sử dụng GendBuntu giúp tiết kiệm 2 triệu EUR mỗi năm so với việc sử dụng Windows 11. Nếu được áp dụng rộng rãi trong các bộ ngành, việc chuyển đổi có thể giúp nước này tiết kiệm hơn 40 triệu EUR.