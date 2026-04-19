Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Chính phủ Pháp dần từ bỏ Windows

  • Chủ nhật, 19/4/2026 10:40 (GMT+7)
Toàn bộ máy tính cá nhân trong hệ thống công quyền tại Pháp được lên lộ trình chuyển từ Windows sang Linux.

Chính phủ Pháp muốn thay thế Windows bằng Linux. Ảnh: Shutterstock.

Theo Zdnet, từ đầu tháng 4, Cục Quản lý Kỹ thuật số Liên bộ của Pháp chuyển toàn bộ máy tính do họ quản lý (khoảng 350 chiếc) sang dùng hệ điều hành Linux, đồng thời lên kế hoạch áp dụng cho toàn bộ hệ thống chính phủ.

Các bộ ngành được yêu cầu tự xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ Windows sang Linux và trước mùa thu năm nay.

"Nhà nước không thể chỉ đơn thuần thừa nhận sự phụ thuộc của mình mà phải thoát khỏi nó. Chúng ta phải bớt phụ thuộc vào các công cụ của Mỹ và giành lại quyền kiểm soát vận mệnh kỹ thuật số của mình", Zdnet dẫn lời David Amiel, Bộ trưởng Hành động và Kế toán công của Pháp.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ kỹ thuật số của Pháp, bổ sung: "Chủ quyền kỹ thuật số là một nhu cầu chiến lược. Pháp đang dẫn đầu bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp độc lập, có khả năng tương tác và bền vững". Từ bỏ Windows, thay bằng Linux chính là một phần của sự chuyển đổi đó.

Đây không phải lần đầu tiên Pháp công khai ý định thay thế sản phẩm phần mềm, dịch vụ từ các công ty Mỹ bằng giải pháp khác. Vào tháng 1, Pháp yêu cầu 2,5 triệu công chức từ bỏ Microsoft Teams và Zoom, chuyển sang nền tảng Visio do Pháp tự phát triển vào năm 2027.

Trước đây, Pháp triển khai thành công hệ điều hành Linux dành cho máy tính để bàn của chính phủ. Từ năm 2008, lực lượng hiến binh quốc gia Pháp (Gendarmerie) thay thế Windows XP bằng bản phân phối Linux riêng mang tên GendBuntu. Sau gần 20 năm triển khai, GendBuntu được sử dụng trên hơn 100.000 máy tính cá nhân.

Bên cạnh những ưu điểm khác, Pháp tuyên bố việc sử dụng GendBuntu giúp tiết kiệm 2 triệu EUR mỗi năm so với việc sử dụng Windows 11. Nếu được áp dụng rộng rãi trong các bộ ngành, việc chuyển đổi có thể giúp nước này tiết kiệm hơn 40 triệu EUR.

Loạt sách được Bill Gates khuyến nghị cho hè 2024

Hàng năm, tỷ phú Bill Gates đều chia sẻ những cuốn sách thú vị ông đã đọc gần đây. Tỷ phú cho biết ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Những cuốn sách được Gates chia sẻ cho hè 2024 mang nhiều chủ đề, từ tiểu thuyết, trí tuệ nhân tạo tới tâm lý.

Vấn đề lớn trên Windows 11 được khắc phục

Với bản cập nhật tính năng 25H2, menu Start của Windows 11 lớn hơn, giao diện có thể tuỳ chỉnh gọn gàng và bổ sung những cải tiến hữu ích.

07:45 10/11/2025

Windows 11 theo dõi người dùng

Một tính năng được tạo ra để hỗ trợ game thủ nhưng thực tế lại ảnh hưởng xấu đến hiệu năng, đồng thời bị nghi ngờ xâm phạm quyền riêng tư.

09:20 25/10/2025

Nguyễn Hiếu

Theo Zdnet

Pháp bỏ Windows Bill Gates Windows Linux

  William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Đọc tiếp

Microsoft bat chap rui ro hinh anh

Microsoft bất chấp rủi ro

10:23 1/12/2025 10:23 1/12/2025

0

Dù minh bạch về những rủi ro đến từ tác nhân AI đang được tích hợp vào Windows 11, Microsoft vẫn cần xây dựng niềm tin trong cách triển khai so với các đối thủ.

Bill Gates canh bao ve AI hinh anh

Bill Gates cảnh báo về AI

09:56 11/12/2025 09:56 11/12/2025

0

Nhà sáng lập Microsoft tin rằng một số công ty AI đang được định giá quá cao có thể không trụ vững trong cuộc đua khốc liệt sắp tới.

Microsoft gap kho hinh anh

Microsoft gặp khó

15:01 4/2/2026 15:01 4/2/2026

0

Sau thời gian phụ thuộc vào OpenAI, Microsoft đang tụt hậu trước đối thủ trong cuộc đua phát triển chatbot AI.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý