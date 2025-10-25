Windows 11 theo dõi người dùng

Một tính năng được tạo ra để hỗ trợ game thủ nhưng thực tế lại ảnh hưởng xấu đến hiệu năng, đồng thời bị nghi ngờ xâm phạm quyền riêng tư.

Cộng đồng game thủ tranh cãi về tính năng Gaming Copilot của Windows 11. Ảnh: Microsoft.

Trên diễn đàn ResetEra, một người dùng đăng bài viết cho rằng chức năng Gaming Copilot của Windows 11 có thể chủ động theo dõi và ghi lại quá trình chơi game, sau đó gửi về Microsoft để "huấn luyện mô hình" (AI).

Người này chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy tùy chọn "huấn luyện mô hình bằng văn bản" được bật theo mặc định, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Vụ việc tạo ra tranh cãi gay gắt, đến mức quản trị viên diễn đàn khoá chủ đề.

Hiện tại chưa thể khẳng định Microsoft có cố tình ghi lại dữ liệu chơi game để huấn luyện mô hình AI của họ hay không. Có thể đây chỉ là một lỗi nào đó khi Gaming Copilot vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong mục hỏi đáp (FAQ) về Gaming Copilot, Microsoft nêu rõ rằng “ảnh chụp màn hình không được lưu trữ hoặc sử dụng để huấn luyện mô hình” và ảnh chụp chỉ được chụp khi bạn thực sự sử dụng Copilot trong Game Bar của Windows 11.

Bỏ qua tranh cãi liên quan quyền riêng tư, vấn đề rõ ràng nhất về Gaming Copilot là tác động đến hiệu suất máy tính. Tác giả Isaiah Williams của TechRadar thử nghiệm bản demo Dead As Disco trên Steam và nhận thấy Gaming Copilot làm giảm tốc độ khung hình, mặc dù tính năng AI không có tác động đáng kể.

Khi bật cài đặt huấn luyện mô hình của Gaming Copilot ở chế độ 'Infinite Disco' trong game, tốc độ khung hình thường giảm xuống mức 70, mặc dù phần lớn vẫn nằm trong khoảng 80-85 fps.

Khi tắt cài đặt này, game giữ ở mức 84 đến 89 fps, thỉnh thoảng đạt tới 90 fps hoặc hơn, không hề giảm xuống mức 70.

Trình duyệt Edge của Microsoft cũng yêu cầu xem và xuất dữ liệu được thu thập (thông qua Game Assist). Việc để tính năng này chạy nền cũng ảnh hưởng đến tốc độ khung hình khi chơi game.