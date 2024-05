Loạt sách và phim truyền hình được Bill Gates khuyến nghị cho hè 2024

How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen (tạm dịch: Cách để hiểu một người: Nghệ thuật hiểu rõ người khác và để người khác hiểu mình) của David Brooks. là cuốn sách hướng dẫn giúp người đọc nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc với thế giới. Gates viết: “Là một người luôn cảm thấy thoải mái khi làm phần mềm hơn là nói chuyện phiếm, tôi thấy ý tưởng này vừa mới mẻ vừa mang tính thông tin”. Cũng theo ông, lời khuyên của Brooks có thể được áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống và giúp mọi người xây dựng các kỹ năng xã hội của mình. Ảnh: Welldoing.