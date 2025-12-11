Bill Gates cảnh báo về AI

Nhà sáng lập Microsoft tin rằng một số công ty AI đang được định giá quá cao có thể không trụ vững trong cuộc đua khốc liệt sắp tới.

Bill Gates cho rằng một số công ty AI đang được định giá phi thực tế. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi, Bill Gates nhận định AI hiện là “điều quan trọng nhất đang diễn ra”, trong bối cảnh đầu tư cho lĩnh vực này tăng mạnh và hàng loạt thương vụ liên tiếp khiến thị trường trở nên nhạy cảm. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không đảm bảo mọi công ty được định giá cao sẽ chiến thắng.

“Cuộc đua sẽ rất khốc liệt”, Gates nói. Ông mô tả AI là “một bong bóng” theo nghĩa không phải mọi mức định giá đều tăng lên theo thời gian. Dù vậy, vị tỷ phú khẳng định AI vẫn là công nghệ rất sâu sắc và có khả năng định hình lại thế giới.

Nhiều doanh nghiệp AI hiện có giá trị ở mức định giá vượt xa mặt bằng chung. Palantir và Tesla có hệ số P/E, tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên 200, so với mức khoảng 25 của các công ty thuộc S&P 500. Thị trường toàn cầu đã ghi nhận đợt giảm trong tháng 11 khi lo ngại về bong bóng công nghệ gia tăng.

Gates cho rằng một phần đáng kể trong số các công ty này sẽ không có giá trị thực tế trong dài hạn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm AI sẽ mang lại thay đổi tích cực và sâu rộng.

“Không ai nên nghi ngờ những lợi ích mà AI có thể đem lại, từ y tế, giáo dục đến nông nghiệp”, Bill Gates nói.

Đồng sáng lập Microsoft cho rằng AI sẽ mở ra nhiều cơ hội mới. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, năm 2026 được dự đoán là giai đoạn quan trọng với lĩnh vực y tế toàn cầu. Đầu tháng 12, Quỹ Gates cùng các lãnh đạo và nhà từ thiện quốc tế đã cam kết 1,9 tỷ USD để chống bệnh bại liệt. Khoản hỗ trợ nhằm cung cấp vắc xin cho hàng triệu trẻ em và củng cố hệ thống y tế, góp phần phòng ngừa các dịch bệnh khác.

Ông cho biết nhiều ứng dụng AI mới sẽ được triển khai trong năm tới, đặc biệt ở châu Phi để giúp cải thiện tình hình y tế tại đây.

“Chúng ta sẽ thử nghiệm nhiều công cụ AI, từ bác sĩ ảo đến trợ lý hỗ trợ các phương ngữ tại châu Phi”, Gates nhấn mạnh.