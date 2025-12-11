Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bill Gates cảnh báo về AI

  • Thứ năm, 11/12/2025 09:56 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Nhà sáng lập Microsoft tin rằng một số công ty AI đang được định giá quá cao có thể không trụ vững trong cuộc đua khốc liệt sắp tới.

Bill Gates cho rằng một số công ty AI đang được định giá phi thực tế. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi, Bill Gates nhận định AI hiện là “điều quan trọng nhất đang diễn ra”, trong bối cảnh đầu tư cho lĩnh vực này tăng mạnh và hàng loạt thương vụ liên tiếp khiến thị trường trở nên nhạy cảm. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không đảm bảo mọi công ty được định giá cao sẽ chiến thắng.

“Cuộc đua sẽ rất khốc liệt”, Gates nói. Ông mô tả AI là “một bong bóng” theo nghĩa không phải mọi mức định giá đều tăng lên theo thời gian. Dù vậy, vị tỷ phú khẳng định AI vẫn là công nghệ rất sâu sắc và có khả năng định hình lại thế giới.

Nhiều doanh nghiệp AI hiện có giá trị ở mức định giá vượt xa mặt bằng chung. Palantir và Tesla có hệ số P/E, tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên 200, so với mức khoảng 25 của các công ty thuộc S&P 500. Thị trường toàn cầu đã ghi nhận đợt giảm trong tháng 11 khi lo ngại về bong bóng công nghệ gia tăng.

Gates cho rằng một phần đáng kể trong số các công ty này sẽ không có giá trị thực tế trong dài hạn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm AI sẽ mang lại thay đổi tích cực và sâu rộng.

“Không ai nên nghi ngờ những lợi ích mà AI có thể đem lại, từ y tế, giáo dục đến nông nghiệp”, Bill Gates nói.

Bill Gates anh 1

Đồng sáng lập Microsoft cho rằng AI sẽ mở ra nhiều cơ hội mới. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, năm 2026 được dự đoán là giai đoạn quan trọng với lĩnh vực y tế toàn cầu. Đầu tháng 12, Quỹ Gates cùng các lãnh đạo và nhà từ thiện quốc tế đã cam kết 1,9 tỷ USD để chống bệnh bại liệt. Khoản hỗ trợ nhằm cung cấp vắc xin cho hàng triệu trẻ em và củng cố hệ thống y tế, góp phần phòng ngừa các dịch bệnh khác.

Ông cho biết nhiều ứng dụng AI mới sẽ được triển khai trong năm tới, đặc biệt ở châu Phi để giúp cải thiện tình hình y tế tại đây.

“Chúng ta sẽ thử nghiệm nhiều công cụ AI, từ bác sĩ ảo đến trợ lý hỗ trợ các phương ngữ tại châu Phi”, Gates nhấn mạnh.

Bill Gates - Tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft

Cuốn sách mở ra một câu chuyện sinh động và chân thực về sự nổi lên của một thiên tài, cách thức ông làm thay đổi cả một nền công nghiệp máy tính.

Đây là cách để tạo ra Bill Gates tiếp theo

Alexandr Wang, người lãnh đạo đội ngũ AI tại Meta, cho rằng những người trẻ ngày nay nên dành nhiều thời gian thử nghiệm AI, thay vì tập trung vào các sở thích khác.

09:45 21/9/2025

Cuộc gặp chưa từng có của Bill Gates

Dù là hai cái tên lâu năm trong lĩnh vực công nghệ, Bill Gates và Linus Torvalds mới có lần đầu tiên dùng bữa cùng nhau.

19:23 23/6/2025

Elon Musk và Bill Gates lại 'khẩu chiến'

Phản pháo Bill Gates, CEO Tesla yêu cầu bằng chứng cho cáo buộc cắt giảm viện trợ gây tử vong, khơi mào cuộc tranh luận nảy lửa về hiệu quả chính phủ Mỹ.

10:07 21/5/2025

Minh Hoàng

Bill Gates Bill Gates Bill Gates Microsoft AI OpenAI Google Palantir

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Elon Musk hoi han hinh anh

Elon Musk hối hận

4 giờ trước 06:22 11/12/2025

0

CEO Tesla và SpaceX thừa nhận rằng nếu được quay ngược thời gian, ông sẽ không tham gia vào Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý