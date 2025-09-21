Đây là cách để tạo ra Bill Gates tiếp theo

Alexandr Wang, người lãnh đạo đội ngũ AI tại Meta, cho rằng những người trẻ ngày nay nên dành nhiều thời gian thử nghiệm AI, thay vì tập trung vào các sở thích khác.

Alexandr Wang, tỷ phú trẻ thiên tài đang làm việc tại Meta. Ảnh: Teropongmedia.

Alexandr Wang, tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 24, nay đang điều hành một trong những kế hoạch về AI tham vọng nhất tại Thung lũng Silicon ở tuổi 28. Chỉ trong 60 ngày đầu tiên làm việc tại Meta, anh đã xây dựng một phòng thí nghiệm với 100 nhân sự, nơi tập trung nhiều nhân tài AI hơn bất kỳ phòng thí nghiệm nào khác.

Từ góc nhìn toàn cảnh về ngành công nghệ, Wang cũng đưa ra lời khuyên cho trẻ em, đặc biệt là thế hệ Alpha vừa bước vào trung học cơ sở. Hãy quên đi trò chơi điện tử, thể thao hay những sở thích sau giờ học truyền thống.

“Nếu đang trong độ tuổi 13, hãy dành tất cả thời gian cho vibe coding”, anh trả lời tại buổi phỏng vấn với TBPN.

Vibe coding không có nghĩa là ngồi viết code một cách nghiêm túc, mà mang tính vui vẻ, vừa học vừa thử nghiệm, lập trình theo cảm hứng. Thay vì viết cú pháp phức tạp, người dùng chỉ cần mô tả mục tiêu, và AI sẽ tạo ra những nguyên mẫu hoạt động theo ý muốn.

Khái niệm này đang lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao tại Thung lũng Silicon. Sebastian Siemiatkowski, CEO Klarna, cho biết ông có thể thử nghiệm ý tưởng chỉ trong 20 phút thay vì mất hàng tuần cho chu trình kỹ sư. Sundar Pichai, CEO Google, tiết lộ AI hiện đã tạo ra hơn 30% lượng code mới tại công ty, gọi đây là bước nhảy vọt lớn nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm suốt 25 năm qua.

Theo Wang, mọi kỹ sư, kể cả anh, đều đang viết những đoạn code có khả năng lỗi thời trong vài năm tới. “Thực tế, toàn bộ code tôi từng viết trong đời sẽ bị thay thế bởi những gì AI tạo ra,” anh nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là bỏ thời gian ra để thử nghiệm và điều khiển các công cụ AI, thay vì học cú pháp hay một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

“Nếu tình cờ dành 10.000 giờ để chơi với những công cụ này và tìm ra cách sử dụng chúng tốt hơn người khác, bạn sẽ có một lợi thế khổng lồ”, Wang nói. Do đó, thanh thiếu niên có nhiều thời gian và sự tự do để khám phá công nghệ sẽ có nhiều tiềm năng.

Anh so sánh khoảnh khắc hiện tại với thời kỳ đầu của cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Những thiên tài như Bill Gates hay Mark Zuckerberg đã có một lợi thế to lớn chỉ vì họ lớn lên cùng với những cỗ máy sơ khai nhất.

Trong buổi phỏng vấn, ông cũng không giấu tham vọng của Meta khi khẳng định hạ tầng, quy mô và khả năng phân phối sản phẩm của công ty là tuyệt đối. Đội ngũ của Superintelligence, chỉ hơn 100 người, được Wang cho rằng nhỏ hơn các phòng thí nghiệm khác gấp 10 lần, nhưng quy tụ những coder bậc nhất.

Phòng thí nghiệm được chia thành ba trụ cột, gồm nghiên cứu, sản phẩm và hạ tầng, hướng đến phát triển các mô hình Wang cho rằng cuối cùng sẽ đạt đến trí tuệ siêu việt. Ngoài ra, công ty cũng tập trung xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn, đảm bảo các mô hình được phân phối đến hàng tỷ người dùng.

Với Wang, vibe coding không chỉ là một mẹo năng suất, mà còn là một nền văn hóa của tương lai. Điều quan trọng nằm ở số giở dành để khai thác AI đến giới hạn, chứ không còn ở bản thân đoạn code. “Vai trò của một kỹ sư bây giờ đã rất khác so với trước đây”, anh nói.