Lý do iPhone gần đây tạo cảm giác khó chịu, chóng mặt

Nhiều người dùng phản ánh giao diện Liquid Glass trên iOS 26 tạo ra ảo giác khiến biểu tượng ứng dụng bị nghiêng, gây khó chịu và thậm chí chóng mặt.

Liquid Glass trên iOS 26 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Ảnh: Gizmodo.

Tính năng giao diện Liquid Glass trên iOS 26 đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người dùng. Sau khi bị phàn nàn vì khiến một số nội dung khó đọc hơn, thiết kế này tiếp tục bị chỉ trích do gây ra hiện tượng quang học bất thường, khiến biểu tượng ứng dụng trông như bị nghiêng.

Liquid Glass được Apple giới thiệu như một cải tiến trực quan, bổ sung hiệu ứng phát sáng tinh tế ở các góc biểu tượng. Nhờ đó, giao diện mang lại cảm giác giống thủy tinh, có chiều sâu và hiệu ứng thị sinh động. Tuy nhiên, theo trang Gizmodo, chính lựa chọn thiết kế này đã tạo ra ảo giác khiến nhiều người dùng cảm thấy mất sự tập trung khi sử dụng. Một số báo cáo cho biết họ còn bị chóng mặt khi nhìn lâu vào biểu tượng.

Trên Reddit, vấn đề nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Một bài đăng liên quan đã thu hút hơn 3.000 lượt bình luận.

“Hiệu ứng phát sáng khung viền khiến ứng dụng trông như nghiêng đi, rất khó chịu”, một người viết. Người khác so sánh trải nghiệm với cảm giác “say xỉn” sau khi cập nhật iOS 26.

Theo phản ánh, hiệu ứng nghiêng rõ rệt nhất khi sử dụng chế độ Tối, Trong hoặc Màu trên nền tối hoặc đen. Ngược lại, các hình nền nhiều màu sắc lại phần nào giảm bớt hiện tượng này vì giúp phân tán sự chú ý khỏi các góc khúc xạ.

Một số người dùng thử điều chỉnh cài đặt trên iPhone nhưng chưa đem lại hiệu quả. Các tùy chọn như giảm độ trong suốt hoặc bật tính năng giảm chuyển động đều không giúp cải thiện tình trạng trên. Đa số cho biết gần như không thấy sự khác biệt sau khi thay đổi cài đặt.

Hiện chưa rõ cách Apple sẽ xử lý vấn đề này. Người dùng hy vọng Táo khuyết sẽ bổ sung tùy chọn chuyên dụng cho phép điều chỉnh hoặc tắt hiệu ứng Liquid Glass trong bản cập nhật phần mềm sắp tới.