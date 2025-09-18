Người từng kể khổ tại Apple sắp nghỉ việc

Làn sóng nghỉ việc tại Apple chưa dừng lại khi đạo bộ phận tìm kiếm và AI chuẩn bị rời công ty.

Màn hình quảng cáo Apple Intelligence trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Robby Walker, một trong những nhân sự chủ chốt tại bộ phận AI của Apple, dự kiến rời công ty trong thời gian tới.

Walkẻ là một trong số ít nhân viên trực tiếp báo cáo công việc cho Phó chủ tịch Chiến lược Máy học và AI John Giannandrea. Ông từng phụ trách bộ phận phát triển Siri trước khi chuyển giao công việc cho Phó chủ tịch Kỹ thuật phần mềm Craig Federighi vào đầu năm.

Sau khi rời vị trí tại ban Siri, Walker trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của Apple. Bộ phận AI của ông đang phát triển bộ máy tìm kiếm mới, áp dụng AI để cạnh tranh với Perplexity và ChatGPT. Hệ thống dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Trước khi nghỉ, Walker lãnh đạo mảng Trả lời, Thông tin & Kiến thức (Answers, Information and Knowledge). Sự rời đi của Walker diễn ra sau khi loạt nâng cấp cho Apple Intelligence không thể phát hành đúng hạn, gây mất uy tín cho Táo khuyết trước công chúng.

Nguồn tin cho biết Walker dự định rời Apple vào tháng tới, yêu cầu giấu tên do quyết định chưa được công bố. Apple cũng từ chối bình luận vụ việc.

Những khó khăn trong bộ phận AI ảnh hưởng đến cổ phiếu Apple, giảm gần 7% từ đầu năm đến nay.

Dù phạm vi công việc và nhân sự của Walker bị thu hẹp đáng kể trong vài tháng qua, ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong chiến lược AI của Apple. Dù vậy, ông chỉ là một trong nhiều lãnh đạo, kỹ sư tham gia làn sóng nghỉ việc.

Trước đó, Ruoming Pang, phụ trách đội ngũ mô hình AI tại Apple, rời công ty để chuyển sang Meta, kéo theo nhiều nhà nghiên cứu và kỹ sư cấp dưới. Hồi tháng 8, lãnh đạo mảng dịch vụ tìm kiếm Frank Chu cũng nghỉ việc để đầu quân cho Meta.

Trong cuộc họp nội bộ vào tháng 3, Walker bác bỏ những chỉ trích xoay quanh việc chậm phát hành Siri phiên bản mới.

“Chúng tôi bơi hàng trăm dặm, thậm chí đạt kỷ lục Guinness về cự ly bơi, nhưng vẫn không đến được Hawaii. Chúng tôi bị tấn công không phải do trình độ bơi, mà chỉ vì không đến đích”, Walker nhấn mạnh.