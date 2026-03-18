'Vị vua' Nvidia không muốn mất ngai vàng

Nvidia muốn doanh thu năm tới đạt 1.000 tỷ USD nhờ các dòng chip AI thế hệ mới, thậm chí cạnh tranh với Intel khi mở rộng sang thị trường CPU.

Tại sự kiện thường niên lớn nhất của Nvidia, CEO Jensen Huang giới thiệu loạt sản phẩm mới. Ông dự đoán dòng chip AI mới nhất sẽ giúp doanh thu công ty đạt 1.000 tỷ USD đến năm 2027.

Trong bài phát biểu khai mạc dài 2,5 tiếng tại hội nghị GTC 2026, Huang công bố kế hoạch thâm nhập thị trường bộ xử lý trung tâm (CPU), lĩnh vực vốn do Intel thống trị trong thời gian dài.

Theo Bloomberg, Nvidia cũng ra mắt sản phẩm bán dẫn dùng công nghệ cung cấp bởi Groq. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới cho thấy công ty không muốn chậm chân trong bối cảnh thị trường AI phát triển bùng nổ.

Nỗ lực của Nvidia

Bài phát biểu của Huang xoay quanh thông điệp chính: nhu cầu về sức mạnh tính toán luôn tăng, và Nvidia sở hữu lợi thế độc nhất để đáp ứng xu thế trên quy mô lớn.

"Tôi tin rằng nhu cầu điện toán đã tăng gấp một triệu lần trong 2 năm qua. Đó là cảm giác mà tất cả chúng ta, tất cả startup cảm nhận được", Huang nhấn mạnh.

Dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng cho dòng chip Blackwell và kiến trúc Vera Rubin mới. Đây là bằng chứng cho thấy nhu cầu thị trường vẫn lớn, dù một số nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ.

Trước đó, Nvidia dự báo mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu sẽ mang lại 500 tỷ USD doanh thu đến cuối năm 2026. Dự báo mới nhất kéo dài tầm nhìn thêm một năm và gấp đôi giá trị.

Thị trường phản ứng khá thận trọng. Sau khi tăng 4,8% vào đầu phiên, cổ phiếu Nvidia thu hẹp đà tăng và đóng cửa ở mức 183,19 USD tại New York, tương đương mức tăng 1,6%.

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm của Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Tại GTC 2026, Nvidia trình diễn chip sử dụng công nghệ từ Groq. Công ty cũng mang đến máy tính trang bị các CPU đa năng, hứa hẹn tạo ra thị trường trị giá "hàng tỷ USD".

Theo Bloomberg, GTC 2026 là nỗ lực mới nhất của Nvidia để thúc đẩy công nghệ AI và giữ chân khách hàng trung thành. Hãng cũng tận dụng hội nghị để công bố quan hệ đối tác với nhiều công ty lớn, nhằm chứng tỏ AI ngày càng hữu dụng.

Danh sách công ty hợp tác với Nvidia hiện có IBM, Hewlett Packard Enterprise và Adobe. Họ cũng tăng cường mối quan hệ với Uber, phát triển hệ thống xe tự lái điều khiển bởi phần mềm Nvidia vào năm 2028.

Việc đầu tư mạnh cho AI đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Tất nhiên, sức ép cạnh tranh luôn hiện diện từ các đối thủ như AMD, bên cạnh những khách hàng muốn tự sản xuất chip AI để tiết kiệm chi phí.

Bảo vệ ngôi vương

Nvidia đã đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ. Thiết kế tiếp theo của bộ xử lý AI chủ lực, dự kiến xuất hiện vào nửa sau năm 2026, được đặt tên Vera Rubin, nhằm vinh danh nhà thiên văn học tiên phong tìm ra bằng chứng về vật chất tối.

Sau Vera Rubin, thế hệ chip tiếp theo được đặt tên theo Richard Feynman, nhà vật lý người Mỹ qua đời năm 1988. Theo Nvidia, thế hệ này sở hữu bộ nhớ băng thông cao và có thể tùy chỉnh, dù thông số cụ thể chưa được tiết lộ.

Bên cạnh đó, bộ xử lý ngôn ngữ (LPU) Groq 3 cũng được đưa vào danh mục sản phẩm Nvidia. Viết tắt của Language Processing Unit, đây là loại chip chuyên dụng nhằm tăng tốc quá trình suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn, giúp AI phản hồi câu lệnh nhanh hơn.

LPU được tích hợp bộ nhớ tốc độ cao, giúp tạo ra văn bản gần như tức thì. Nvidia sẽ cung cấp Groq dưới dạng bộ xử lý phụ trợ, dùng song song với các bộ tăng tốc hiện có.

Trong năm qua, các công ty AI đã thay đổi trọng tâm. Những hệ thống AI xây dựng từ chip Nvidia đã cải thiện nhiều kỹ năng. Chúng có thể viết mã phần mềm, nghiên cứu cũng như tạo ảnh/video. Đây là kết quả từ quá trình suy luận (inference).

Quá trình suy luận đặt ra yêu cầu cao hơn với chip. Phần cứng giờ đây cần có khả năng tạo ra dữ liệu với chi phí rẻ, tốc độ nhanh nhất có thể.

Các sản phẩm được Nvidia công bố tại GTC 2026. Ảnh: New York Times.

Khi xét đến chi phí và tốc độ, chip Nvidia không có lợi thế. Các đối thủ đang vượt lên, điển hình như Google với dòng chip tự sản xuất trang bị bộ xử lý tensor (TPU). Một số công ty mới nổi như Cerebras cũng sở hữu phần cứng chuyên biệt để vận hành AI.

Tháng 12/2025, Nvidia công bố thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD để sử dụng một số công nghệ và thiết kế từ Groq. Đây là công ty chuyên sản xuất các loại chip tùy chỉnh cho quá trình suy luận.

Samsung Electronics là đơn vị sản xuất chip Groq trên tiến trình 4 nm. Tại GTC 2026, công ty Hàn Quốc cũng giới thiệu chip nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo, mang tên HBM4E.

Theo New York Times, việc Nvidia liên tục tung ra chip mới cho thấy thị trường AI đang thay đổi rất nhanh. Tập đoàn này sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì vị thế nhà sản xuất chip hàng đầu.

Chỉ trong 3 năm, Nvidia trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Phần cứng của hãng chiếm hơn 90% thị trường AI. CEO Jensen Huang rõ ràng không muốn từ bỏ vị trí thống trị này.

“Họ sẽ xâu chuỗi những công nghệ này lại với nhau để bảo vệ ngôi vương”, Daniel Newman, Chủ tịch công ty phân tích công nghệ Futurum Group, cho biết.

Hướng đi mới của Nvidia

Định hướng của Nvidia mang lại kết quả tích cực. Tháng trước, OpenAI thông báo đạt thỏa thuận với Nvidia để cung cấp các loại chip có năng lực suy luận chuyên dụng. Tuy vậy, Newman dự đoán Nvidia có thể chỉ chiếm khoảng 1/3 thị phần chip vận hành AI, dù hãng vẫn giữ 90% thị phần chip phát triển hệ thống.

Nvidia cũng xác nhận dòng CPU Vera Rubin sẽ có năng lực vượt trội các phiên bản tiền nhiệm. Công ty cho biết trong bối cảnh trung tâm dữ liệu AI ngày càng phức tạp, việc điều phối công việc giữa máy tính và phần mềm, nhiệm vụ của các CPU đa năng, ngày càng quan trọng.

Vera Rubin kết hợp đặc tính của CPU trong trung tâm dữ liệu, máy tính chơi game và laptop. Dòng chip này có khả năng xử lý đồng thời nhiều dữ liệu đầu vào, trong khi vẫn giải quyết nhanh chóng các tác vụ đơn lẻ phức tạp. Nvidia còn nhấn mạnh dòng chip mới sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn.

CEO Nvidia Jensen Huang tại GTC 2026. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý khi Nvidia sẽ bán các hệ thống máy tính cấu tạo hoàn toàn từ CPU. Những thiết bị này có thể hoạt động độc lập, hoặc kết hợp những hệ thống dựa trên GPU khác.

Để bắt kịp xu hướng AI tác tử (agent), hệ thống có thể tự động thực hiện nhiều tác vụ, Nvidia còn giới thiệu NemoClaw. Đây là giải pháp giúp các công ty phần mềm ứng dụng agent cho nhiều mục đích khác nhau.

Theo Bloomberg, đây là nỗ lực của Nvidia nhằm vượt ra khỏi thế mạnh vốn có xoay quanh GPU, chỉ dùng để huấn luyện và chạy phần mềm AI. Giờ đây, hãng cung cấp hệ thống máy tính hoàn chỉnh với bộ xử lý, mạng và phần mềm.

Nvidia còn cung cấp mô hình AI và phần mềm mã nguồn mở, đồng nghĩa khách hàng có thể tùy chỉnh công nghệ theo ý muốn. Hãng cũng sẵn sàng tùy chỉnh phần mềm cho từng mục đích cụ thể, tập trung các ngành công nghiệp mà AI có tiềm năng ứng dụng cao.

Nvidia nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chip hàng đầu trong trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên khi phần mềm đủ mạnh, nhiều công ty đang nghiên cứu sử dụng CPU để chạy các dịch vụ đã được huấn luyện nhằm tiết kiệm chi phí và điện năng. So với trung tâm dữ liệu, CPU thường rẻ, đa năng và tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Cho đến nay, Nvidia chỉ cung cấp CPU có sẵn trong những loại chip khác. Việc bán rộng rãi CPU có thể tạo ra thách thức lớn với Intel, cũng như các nỗ lực phát triển chip nội bộ của Amazon hay SoftBank.