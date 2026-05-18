Đây là 3 người đứng sau cả ngành công nghiệp nhạc AI

Dù đang đối mặt với vụ kiện bản quyền từ các hãng thu âm lớn nhất thế giới, Suno AI đang thu về 300 triệu USD doanh thu hàng năm đi cùng mức định giá khổng lồ.

Suno ghi nhận mức tăng trưởng thần kỳ bất chấp hàng loạt vụ kiện bản quyền. Ảnh: Suno.

Suno, startup tạo nhạc bằng AI có trụ sở tại Cambridge (Mỹ) đang đạt tốc độ tăng trưởng hiếm thấy ngay trong lúc vướng vào hàng loạt vụ kiện. Theo số liệu công bố từ tháng 2, công ty có hơn 2 triệu người đăng ký trả phí và doanh thu hàng năm đạt 300 triệu USD , tăng mạnh từ mức 200 triệu USD được công bố chỉ 3 tháng trước.

Định giá hiện tại của Suno khoảng 2,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn trị giá 250 triệu USD hoàn tất tháng 11/2025, do Menlo Ventures dẫn đầu với sự tham gia của NVentures (quỹ đầu tư của Nvidia), Lightspeed và Matrix. Theo Axios, công ty đang trong quá trình đàm phán vòng gọi vốn tiếp theo, với định giá có thể đẩy lên mức hơn 5 tỷ USD .

Tăng trưởng giữa bão pháp lý

Suno cho phép người dùng tạo bài hát hoàn chỉnh chỉ bằng cách mô tả ý tưởng. Người dùng miễn phí có thể tạo số lượng bài hạn chế. Trong khi đó, gói trả phí giá 8 USD /tháng cho phép tạo nhiều đoạn âm thanh thú vị hơn và có thể sử dụng cho mục đích thương mại.

Mikey Shulman, đồng sáng lập Suno tại trụ sở công ty. Ảnh: Globe Staff.

Suno cũng ra mắt phiên bản dành riêng cho nhà sáng tạo thương mại từ tháng 9/2024. Ứng dụng đã được tải xuống gần 30 triệu lần và từng leo lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ trong danh mục nhạc.

Tăng trưởng ấn tượng đó diễn ra song song với cuộc chiến pháp lý kéo dài. Tháng 6/2024, Universal Music Group, Sony Music và Warner Music Group cùng đệ đơn kiện Suno với cáo buộc huấn luyện mô hình AI trên các bản thu có bản quyền mà không được phép, đòi bồi thường tổng cộng 500 triệu USD .

Cuối năm 2025, Warner Music rút khỏi vụ kiện và ký thỏa thuận cấp phép với Suno. Thỏa thuận kèm điều kiện buộc Suno giới hạn người dùng tải xuống nhạc AI và ra mắt mô hình mới được huấn luyện trên tác phẩm được cấp phép. Suno cũng đối mặt với khiếu nại từ tổ chức bản quyền âm nhạc Đan Mạch Koda và GEMA của Đức.

Đánh cược tương lai

Mặc dù đối mặt với liên tiếp vụ kiện từ các đơn vị phát hành nhạc, phần lớn nhà đầu tư lại đang bỏ qua rủi ro pháp lý. Menlo Ventures, quỹ dẫn đầu vòng Series C, mô tả Suno như một bước chuyển đổi căn bản từ người nghe sang người tạo ra âm nhạc.

"Gõ một ý tưởng, nhấn tạo và đột nhiên bạn đang sở hữu tác phẩm của riêng mình. Đó là những gì Suno mở khóa", Menlo viết trong blog giải thích quyết định đầu tư.

Nhiều quỹ đầu tư lớn đang rót tiền vào Suno. Ảnh: Silicon Republic.

Các nhà đầu tư trong ngành âm nhạc cũng tham gia vào vòng gọi vốn của Suno, dù hầu hết giữ bí mật. Hallwood Media, do cựu giám đốc hãng đĩa Neil Jacobson sáng lập, là ngoại lệ hiếm hoi khi công khai ủng hộ và thậm chí ký hợp đồng thu âm cho các nghệ sĩ sáng tác bằng Suno.

Thách thức về bản quyền của Suno không phải cá biệt trong ngành AI âm nhạc. Đối thủ Udio cũng có vụ kiện tương tự, song công ty đã đạt thỏa thuận với cả 3 hãng thu âm lớn. Klay Vision, một startup khác trong lĩnh vực tạo nhạc bằng AI, cũng nhận được cấp phép từ cả Universal, Sony và Warner. Trong khi đó, cả ElevenLabs và Mozart AI đang xây dựng công cụ âm nhạc mà không gặp vấn đề bản quyền.

Một khảo sát của Luminate cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng Mỹ với nhạc do AI hỗ trợ đã giảm trên tất cả nhóm tuổi từ giữa năm 2025. Song, số liệu thực tế của Suno lại kể câu chuyện ngược lại khi doanh thu của công ty tăng 50% chỉ trong 3 tháng đầu năm nay.

Khoảng cách giữa khảo sát thái độ và hành vi thực tế của người dùng đang là điểm tựa mà các nhà đầu tư dùng để biện hộ cho mức định giá ngày càng cao hơn của startup này.