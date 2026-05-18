Apple sắp thay đổi hoàn toàn cách người dùng chụp ảnh bằng iPhone

Apple có kế hoạch thay đổi toàn diện ứng dụng Camera và Siri trên iOS 27, tăng tính tùy biến theo sở thích của người dùng.

Giao diện ứng dụng camera trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Gizmodo.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch nâng cấp một số ứng dụng quan trọng trên iOS 27, nổi bật gồm camera và trợ lý Siri.

Với cách tiếp cận mới, thiết bị cho phép tùy chỉnh giao diện camera theo ý thích. Nhà phân tích Mark Gurman mô tả ứng dụng mặc định vẫn giữ bố cục như hiện tại, song người dùng có thể tùy chỉnh tính năng và vị trí nút bấm, còn gọi là widget.

Các tính năng có thể tùy chỉnh như đèn flash, độ phơi sáng, hẹn giờ, độ phân giải và độ sâu trường ảnh. Những widget được chia thành các nhóm cơ bản, thủ công và cài đặt nâng cao, nằm ở cạnh trên của giao diện chụp ảnh.

"Ngoài mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn, những thay đổi này cũng có thể thu hút người dùng chuyên nghiệp", Gurman dẫn lời từ nguồn tin nội bộ.

Dựa trên mô tả, mỗi chế độ chụp sẽ có một bộ widget riêng biệt. Bên trong ứng dụng còn có thêm các tùy chọn về lưới và thước cân bằng. Nút kích hoạt menu điều khiển được chuyển từ góc trên bên phải màn hình xuống bên phải nút chụp ảnh.

Ứng dụng camera trên iOS 27 còn tích hợp chế độ Siri, cho phép nhận diện vật thể, dịch văn bản thông qua Visual Intelligence.

Bản thân Siri trên iOS 27 được làm mới, trở thành tác nhân (agent) luôn hoạt động để khai thác dữ liệu và thao tác trên nhiều ứng dụng. Apple sẽ thiết kế lại giao diện Siri theo hướng chatbot tương tự ChatGPT và Gemini.

Giao diện của Siri được đưa vào Dynamic Island. Khi kích hoạt, hiệu ứng trợ lý sẽ xuất hiện phía trên màn hình. Người dùng cũng có thể mở thanh tìm kiếm mới bằng cách vuốt xuống từ chính giữa phía trên màn hình. Kết quả của Siri sẽ hiển thị dưới dạng các thẻ, có thể vuốt để truy cập chế độ chatbot.

Cải tiến quan trọng khác đến từ khả năng tìm kiếm web. Cây viết từ Bloomberg cho biết Siri có thể trả lời chi tiết câu hỏi về kiến thức chung. Trợ lý cũng sẽ có ứng dụng độc lập, hiển thị lịch sử hội thoại và dấu "+" để tải ảnh, tài liệu.

Khách tham dự WWDC 2025. Ảnh: Bloomberg.

Trình duyệt Safari trên iOS 27 sở hữu trang Start Page mới, gồm 4 tab phía trên để chuyển đổi giữa danh sách website yêu thích, dấu trang, website đã lưu và lịch sử duyệt web.

Ứng dụng Weather (Thời tiết) được tinh chỉnh nhẹ với mục Conditions, cho phép truy cập nhanh các dữ liệu như lượng mưa và gió. Trong khi đó, ứng dụng tạo ảnh Image Playground có giao diện mới, đơn giản và dễ sử dụng hơn.

Apple cũng có một số điều chỉnh trên toàn hệ thống, chẳng hạn như nút tìm kiếm dưới màn hình sẽ nằm chung những tab khác, thay vì tách riêng và có hình tròn. Hệ thống còn bổ sung nút hoàn tác khi chỉnh vị trí widget và biểu tượng màn hình chính.

Trong khi Apple chuẩn bị ra mắt iOS 27 vào đầu tháng 6, Google vừa giới thiệu Android 17 và Gemini Intelligence. Một số tính năng nổi bật như tạo widget bằng AI, chế độ chuyển giọng nói thành văn bản mới, cùng hệ thống agent hoạt động xuyên suốt thiết bị.