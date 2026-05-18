Lê Quang Liêm giành vé Esports World Cup

Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự vòng chung kết Esports World Cup 2026 tại Saudi Arabia sau màn trình diễn ấn tượng tại Mỹ.

Lê Quang Liêm sẽ tham dự Esports World Cup 2026. Ảnh: RoadToEWC.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã hoàn thành mục tiêu lớn khi tranh tài tại giải DreamHack Atlanta 2026 diễn ra ở Mỹ. Đây là giải đấu thuộc hệ thống “Road to EWC”, vòng loại chính thức của nội dung cờ vua tại Esports World Cup (EWC) 2026.

Giải đấu quy tụ 36 kỳ thủ tranh tài. Tại bảng A, Lê Quang Liêm toàn thắng 2 trận với tỷ số 2-0 để đi tiếp. Ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, anh vượt qua Jules Moussard (Pháp) với tỷ số 1,5-0,5 để lọt vào top 8.

Để thua Alexey Sarana (Serbia) tại bán kết nhánh thắng, Lê Quang Liêm xuống nhánh thua và tái đấu thắng lợi trước Jules Moussard. Kết quả này giúp anh lọt vào top 4 chung cuộc, chính thức giành vé dự Esports World Cup 2026 tại Saudi Arabia vào tháng 7 tới.

Lê Quang Liêm nhận hạng 3 chung cuộc cùng số tiền thưởng 5.000 USD . Ảnh: RoadToEWC.

Giải tỏa áp lực, kỳ thủ số một Việt Nam tiếp tục hạ Andrey Esipenko (Nga) để vào chung kết nhánh thua. Gặp lại đối thủ "kỵ rơ" Alexey Sarana, Lê Quang Liêm một lần nữa thất thủ, nhận hạng 3 chung cuộc cùng số tiền thưởng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với cờ vua Việt Nam trong bối cảnh bộ môn này đang mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực thể thao điện tử (eSports). Những năm gần đây, các nền tảng thi đấu trực tuyến phát triển mạnh đã giúp cờ vua xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện eSports quốc tế lớn.

Năm 2026 là năm thứ 2 liên tiếp cờ vua được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của EWC. Dù tính chất cân não của các ván đấu được giữ nguyên, thể thức thi đấu đã thay đổi căn bản. Thay vì ngồi đối diện qua bàn cờ, các kỳ thủ sẽ tập trung tại một địa điểm và thực hiện các nước đi trực tiếp trên hệ thống máy tính.

Lê Quang Liêm cho biết bản thân đã có kinh nghiệm với thể thức này từ hệ thống giải Champions Chess Tour. Anh đánh giá đây là mô hình thi đấu rất mới mẻ, hiện đại và đầy năng động, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Sau giải đấu tại Mỹ, Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại ASEAN eSports Chess Cup 2026 diễn ra vào ngày 13/6 tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện này dự kiến có sự góp mặt của "vua cờ" Magnus Carlsen.