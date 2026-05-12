Bùng nổ sự kiện eSports tại Việt Nam

Từ cột mốc LCK lần đầu cập bến đến những kỷ lục tiền thưởng triệu USD, eSports Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, khẳng định vị thế với các sự kiện tầm cỡ châu lục.

Ngôi vương Đấu trường Danh vọng mùa xuân 2026 gọi tên FPT x Flash. Ảnh: DTDV.

Ngày 10/05 ghi dấu một cột mốc đặc biệt với bầu không khí thể thao điện tử bùng nổ. Tâm điểm là sự kiện 2026 LCK Team Roadshow diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên các trận đấu thuộc hệ thống giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) - giải đấu danh giá bậc nhất thế giới, được tổ chức tại Việt Nam.

Sức nóng còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng Liên Quân Mobile với trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Sau những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, FPT Flash đã tạo nên một cú sốc lớn khi đánh bại "nhà vua" Saigon Phantom để bước lên ngôi vị cao nhất. Sự cộng hưởng từ các giải đấu trong nước và quốc tế đã khiến ngày 10/05 trở thành tâm điểm eSports tại Việt Nam.

Tại TP.HCM, ngày hội Vietnam GameVerse 2026 cũng thu hút hàng nghìn người tham gia với những màn so tài kịch tính tại SEA Esports Nations Cup.

LazyFeel (Trần Bảo Minh) - tuyển thủ Việt Nam trong màu áo DRX. Ảnh: Trần Hiền.

Chuỗi sự kiện này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chuỗi thành tựu vang dội trong thời gian gần đây. Thể thao điện tử Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui khi đội tuyển PUBG The Expendables chính thức cán mốc 1 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu quốc tế.

Trên đấu trường châu lục, ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng tại eSports Châu Á 2026. Đặc biệt, sự xuất hiện của LazyFeel (Trần Bảo Minh) - gương mặt trẻ tài năng đang thi đấu trong hệ thống LCK, đã trở thành niềm tự hào và là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh game thủ Việt ra thế giới.

Việc LCK chọn Việt Nam là điểm dừng chân cho Team Roadshow không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn phản ánh vị thế ngày càng tăng của thị trường trong nước. Đây được kỳ vọng là cú hích lớn giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ khu vực.

Đại diện ban tổ chức LCK Team Roadshow khẳng định Việt Nam không còn là thị trường chỉ dừng lại ở mức "xem và cổ vũ". Thể thao điện tử Việt Nam đang từng bước trở thành nơi tổ chức, kết nối và tạo ra những dấu mốc mới.

Sự bùng nổ của các sự kiện và thành tích quốc tế đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn, góp phần biến Việt Nam trở thành một "thế lực" mới, một địa điểm đăng cai lý tưởng cho các giải vô địch thế giới trong tương lai gần.