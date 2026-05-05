Game 'Phở anh Hai' có phần mới

Sau thành công của Quán phở anh Hai, nhà phát triển marisa0704 đã bất ngờ hé lộ hậu bản trực tiếp mang tên Bánh mì Bách Khoa.

Cổng Parabol của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được tái hiện trong game. Ảnh: marisa0704.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội, một dự án trò chơi điện tử độc lập thuần Việt mang tên Bánh mì Bách Khoa lộ diện, thu hút được sự quan tâm lớn từ người dùng Internet. Phần game là hậu bản chính thức của Quán phở anh Hai (Brother Hai's Pho Restaurant) từng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội vào năm 2025, được phát triển bởi tác giả có biệt danh "marisa0704".

Sự trở lại lần này, nhà phát triển tiếp tục sử dụng những điểm mạnh khiến Phở anh Hai từng được yêu thích. Phong cách đồ họa cũ, khung cảnh quen thuộc cùng các chi tiết trào phúng tạo ra sự tò mò cho người chơi mới.

Người chơi vào vai một sinh viên Bách Khoa, mưu sinh bằng xe bánh mì. Ảnh: marisa0704.

Dựa trên những hình ảnh được công bố, trò chơi đã tái hiện chi tiết khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, cánh Cổng Parabol biểu tượng của ngôi trường này đóng vai trò là địa điểm khởi đầu cho hành trình sinh tồn của nhân vật chính.

Theo trang itch.io chính thức của game, cốt truyện xoay quanh một nam sinh viên Bách khoa đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, anh phải đẩy xe bán bánh mì tại cổng trường.

"Bạn thấy mình đang đứng trước cổng Parabol huyền thoại của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). Bạn có một 'chuyên án' của riêng mình: sống sót qua thời sinh viên bằng cách khởi nghiệp bán bánh mì", phần mô tả của game viết.

cho thấy game sẽ được lồng ghép yếu tố hài hước. Ảnh: marisa0704.

Điểm đặc sắc của Bánh mì Bách Khoa chính là yếu tố bí ẩn, tâm linh lồng ghép khéo léo. Một số ảnh chụp màn hình của game gợi mở về một bầu không khí kịch tính. Những chi tiết này cho thấy dự án có thể mang đến những trải nghiệm giải đố hoặc khám phá các bí mật rùng rợn được ẩn giấu phía sau vẻ ngoài bình dị của một xe bánh mì sinh viên.

Tác giả marisa0704 còn tiết lộ game sẽ được thiết kế với nhiều kết thúc khác nhau (Multiple Endings). Mỗi quyết định của người chơi đối với khách hàng hay cách đối xử với "Cậu Vàng" đều dẫn đến một số phận khác biệt.

Hiện tại, dự án đang chưa được phát hành chính thức, vẫn trong quá trình hoàn thiện giai đoạn cuối.