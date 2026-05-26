Game thủ Việt Nam phải làm ngay việc này trước 1/7

Từ 1/7, game thủ tại Việt Nam sẽ phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại theo Nghị định 174/2026. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.

Người dùng cần xác thực tài khoản game trước ngày 1/7. Ảnh: DisobeyArt.

Ngày 1/7, Nghị định 174/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành nhằm quản lý lĩnh vực viễn thông chính thức có hiệu lực. Nghị định bổ sung nhiều quy định xử phạt mới, trọng tâm quản lý là không gian mạng và trò chơi điện tử.

Trong đó, cộng đồng game thủ cần đặc biệt chú ý đến một yêu cầu mới. Người chơi bắt buộc xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động. Số này phải đăng ký hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định mới, người chơi khi tạo tài khoản game trực tuyến cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh và số điện thoại di động tại Việt Nam. Với người dùng dưới 16 tuổi, tài khoản game phải do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký và quản lý nhằm tăng khả năng kiểm soát thời gian chơi cũng như các hoạt động phát sinh trong game.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp phát hành game G2, G3, G4 có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng nếu không thực hiện việc xác thực tài khoản người chơi theo đúng quy định. Với nhóm game G1, trò chơi điện tử là sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp, mức xử phạt cao hơn lên tới 60 triệu đồng. Các chế tài này được áp dụng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ game, thay vì xử phạt trực tiếp người dùng.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng siết chặt xử lý các hành vi liên quan đến hình ảnh bản đồ Việt Nam. Cụ thể, việc đăng tải hoặc sử dụng bản đồ thể hiện không đầy đủ hay sai lệch chủ quyền quốc gia có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng, tăng thêm 10 triệu đồng so với quy định trước đây.

Ngoài việc xác minh danh tính người chơi, Nghị định còn yêu cầu áp dụng các biện pháp hạn chế giờ chơi đối với trẻ em và người dưới 18 tuổi. Nếu không thực hiện đúng quy định về xác thực tài khoản hoặc lưu trữ thông tin người dùng, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Mức phạt nặng nhất nằm ở khoản 5 của Điều 99. Các hành vi này bao gồm quy đổi vật phẩm ảo thành bất cứ dạng hiện vật có giá trị hay tiền hoặc cung cấp dịch vụ trò chơi có hình ảnh xuyên tạc, phá hoại lịch sử.

Một số hình thức xử phạt bổ sung bao gồm đình chỉ hoạt động phát hành trò chơi điện tử vi phạm trên mạng từ 1-3 tháng. Ngoài ra, cơ quan có thể tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm tại khoản 5 điều này.