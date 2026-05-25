Bitcoin sắp đến hồi kết?

Các chuyên gia cảnh báo máy tính lượng tử có thể phá khoá ví tiền mã hoá sớm nhất vào năm 2030, buộc toàn ngành phải tái cấu trúc hệ thống bảo mật.

Mối đe dọa từ điện toán lượng tử với tiền mã hoá từng bị xem là viễn cảnh xa vời. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi nhanh chóng.

"Mối đe dọa đã chuyển từ lý thuyết sang thực tế", Ayo Akinyele, người đứng đầu kỹ thuật tại RippleX cho biết. Công ty đang nghiên cứu mật mã hậu lượng tử và dự kiến chuyển đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng trong vòng 2 năm tới, với bảo mật ví điện tử là ưu tiên hàng đầu.

Lo ngại bảo mật

Điều khiến ngành tiền mã hoá đặc biệt dễ tổn thương là cấu trúc của ví điện tử. Mỗi ví có 2 khóa gồm khóa công khai đóng vai trò địa chỉ nhận tiền và khóa riêng tư do người dùng giữ bí mật để truy cập tài sản. Máy tính lượng tử về mặt lý thuyết có khả năng giải mã khóa riêng tư, cho phép kẻ tấn công đánh cắp tài sản mà không để lại dấu vết.

Không giống ngân hàng truyền thống có thể theo dõi và ngăn chặn dòng tiền, hành vi trộm cắp trên blockchain hoàn toàn ẩn danh và không thể thu hồi.

Một báo cáo Google công bố vào tháng 4 cho thấy máy tính lượng tử có thể phá vỡ mật mã với ít tài nguyên hơn dự đoán trước đây. Các nhà nghiên cứu xác định nhiều lỗ hổng cụ thể đối với tiền mã hoá và hạ tầng kỹ thuật số liên quan.

"Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức và đưa ra các khuyến nghị cho cộng đồng nhằm cải thiện tính bảo mật", tác giả Ryan Babbush viết.

Nguyên lý đằng sau mối đe dọa này nằm ở bản chất vật lý của máy tính lượng tử. Trong khi máy tính thông thường dùng các bit nhị phân chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, các qubit có thể tồn tại ở mọi trạng thái trung gian cùng lúc. Khả năng này cho phép máy tính lượng tử xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và giải mã các phép toán số nguyên tố lớn.

"Thách thức không còn là chuyện của một thập kỷ nữa như người ta từng nghĩ", Gautam Chhugani, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein đánh giá. Ông ước tính ngành tiền mã hoá sẽ cần 3-5 năm và khoản đầu tư khổng lồ để chuẩn bị cho tình huống trên.

Các công ty đang hành động

Sau khi nghiên cứu của Google được công bố, nhiều tên tuổi lớn trong ngành đã lên kế hoạch ứng phó. Nhà phát hành stablecoin Circle đang chuẩn bị blockchain Arc cho kỷ nguyên hậu lượng tử, bắt đầu bằng việc tạo ra các ví chống lượng tử. Quỹ Ethereum đã thành lập nhóm chuyên trách và xây dựng lộ trình chuyển đổi. Tập đoàn Tron cũng vạch ra kế hoạch tương tự.

Sebastian Weidt, CEO Universal Quantum cho biết đã có các giải pháp kỹ thuật khả thi. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số giao thức toán học đặc biệt mà máy tính lượng tử rất khó phá vỡ.

"Có những cách để làm cho máy tính lượng tử khó hoạt động hơn nhiều", ông Weidt nói.

Trong khi các tổ chức blockchain có phản ứng tương đối nhanh, Bitcoin với cấu trúc phi tập trung hoàn toàn là bài toán khó giải nhất. Hiện tại, không có một thực thể đơn lẻ nào có thể ra quyết định nâng cấp bảo mật cho toàn bộ mạng lưới.

Ngược lại, một số chuyên gia về bảo mật có góc nhìn lạc quan về lĩnh vực tiền mã hoá. Kostas Chalkias, chuyên gia mật mã tại Mysten Labs, cho rằng máy tính lượng tử vẫn cần "cả thập kỷ" để đe dọa tiền mã hoá. Trong khi đó, chính phủ Mỹ vừa công bố đầu tư tổng cộng 2 tỷ USD vào các công ty điện toán lượng tử, một tín hiệu cho thấy công nghệ này đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết.