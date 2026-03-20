Mất 240 triệu USD Bitcoin vì vợ lắp camera quay lén

  • Thứ sáu, 20/3/2026 07:10 (GMT+7)
Cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại khoản tranh chấp bằng Bitcoin giá trị tương đương 180 triệu bảng Anh, với cáo buộc camera bí mật và mật khẩu bị đánh cắp ngay trong nhà riêng.

Ping Fai Yuen cáo buộc vợ cũ đánh cắp mật khẩu ví Bitcoin. Ảnh: The Times.

Tòa án Tối cao Anh đang xem xét vụ kiện liên quan đến số Bitcoin trị giá 180 triệu bảng Anh (241 triệu USD) liên quan doanh nhân Ping Fai Yuen với cáo buộc vợ cũ đánh cắp bằng cách quay lén mật khẩu ví tiền mã hoá của ông.

Theo tài liệu tòa án, vào tháng 8/2023, bà Fun Yung Li bị cáo buộc lắp camera giám sát bí mật trong nhà và ghi hình ông Yuen khi ông ngồi ghi chép mật khẩu trong không gian riêng tư. Thời điểm đó, 2 người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Số Bitcoin được lưu trong ví lạnh Trezor, không kết nối Internet và được bảo vệ bằng mã PIN 6 chữ số. Tuy nhiên, bất kỳ ai có "cụm từ hạt giống", một chuỗi 24 từ ngẫu nhiên, đều có thể tạo lại ví trên thiết bị khác và truy cập toàn bộ tài sản bên trong.

Ông Yuen cho biết con gái đã cảnh báo ông về việc bà Yung Li đang cố đánh cắp tiền. Sau đó, ông lắp thiết bị ghi âm và thu được đoạn vợ cũ "thảo luận về camera giám sát đã được lắp đặt trong nhà". Trong một đoạn ghi âm khác, bà Yung Li nói "Bitcoin đã được chuyển cho tôi nhưng liệu có thể thấy rằng anh đã nhận nó không?" và thảo luận về việc tiêu số BTC tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi bà sinh sống.

Ông Yuen cáo buộc vợ cũ đã chuyển toàn bộ số Bitcoin sang 71 địa chỉ ví khác. Giá trị tài sản dao động trong khoảng 160-180 triệu bảng suốt quá trình vụ kiện diễn ra.

Sau khi phát hiện mất tiền, ông Yuen đối chất và hành hung bà. Tháng 9/2024, ông bị kết tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng và 2 tội danh hành hung thông thường.

Trước đó, ông Yuen cũng trình báo vụ mất trộm với cảnh sát. Cảnh sát bắt giữ bà Yung Li tháng 12/2023, thu giữ nhiều đồng hồ, 10 ví lạnh và 5 cụm từ khôi phục. Bà được tại ngoại và cảnh sát cho biết chưa có hành động tiếp theo cho đến khi có bằng chứng mới.

Tại tòa, bà Yung Li khai bà "không có thông tin cần thiết để trả lời các vấn đề". Thẩm phán Cotter nhận định ông Yuen có "xác suất thắng kiện rất cao" và gọi bản ghi âm lời khai của bà là "bằng chứng buộc tội".

"Bà Li đã có nhiều cơ hội để trình bày quan điểm của mình nhưng đều bị bác bỏ", thẩm phán nói.

Hiện ông Yuen đang kiện cả bà Yung Li lẫn em gái bà, yêu cầu hoàn trả số Bitcoin hoặc giá trị tương đương, đồng thời xin lệnh phong tỏa đối với tài sản dưới dạng tiền mã hoá của cả 2 người này.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Đất nước hạnh phúc nhất thế giới đặt cược vào Bitcoin

Chảy máu chất xám, thất nghiệp leo thang, du lịch đóng băng đã thúc đẩy Bhutan tập trung vào việc khai thác Bitcoin nhằm thay đổi tình hình trong nước.

16:42 12/3/2026

Tranh cãi về số Bitcoin thu giữ từ vụ Trần Chí

Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hoá và xử lý tội phạm xuyên biên giới.

06:58 2/3/2026

Sàn tiền số 'phát' cho mỗi người dùng 2.000 Bitcoin

Sàn giao dịch Bithumb cho biết đã thu hồi gần như toàn bộ số Bitcoin chuyển nhầm trị giá hơn 40 tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng.

07:10 8/2/2026

Minh Hoàng

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Counter-Strike vua thay doi mai mai hinh anh

Counter-Strike vừa thay đổi mãi mãi

08:50 20/3/2026

0

Valve vừa ra mắt cơ chế nạp đạn mới trong CS2, buộc người chơi phải vứt bỏ toàn bộ số đạn thừa trong băng, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội nhất lịch sử.

Vi sao Grab van binh an truoc bao 1 sao? hinh anh

Vì sao Grab vẫn bình an trước bão 1 sao?

07:31 20/3/2026

0

Các nền tảng đều có cách tính toán và phương án bảo vệ khi xuất hiện lượng đánh giá tăng đột biến như trường hợp đang xảy ra với Grab.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

