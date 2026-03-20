Mất 240 triệu USD Bitcoin vì vợ lắp camera quay lén

Cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại khoản tranh chấp bằng Bitcoin giá trị tương đương 180 triệu bảng Anh, với cáo buộc camera bí mật và mật khẩu bị đánh cắp ngay trong nhà riêng.

Ping Fai Yuen cáo buộc vợ cũ đánh cắp mật khẩu ví Bitcoin. Ảnh: The Times.

Tòa án Tối cao Anh đang xem xét vụ kiện liên quan đến số Bitcoin trị giá 180 triệu bảng Anh ( 241 triệu USD ) liên quan doanh nhân Ping Fai Yuen với cáo buộc vợ cũ đánh cắp bằng cách quay lén mật khẩu ví tiền mã hoá của ông.

Theo tài liệu tòa án, vào tháng 8/2023, bà Fun Yung Li bị cáo buộc lắp camera giám sát bí mật trong nhà và ghi hình ông Yuen khi ông ngồi ghi chép mật khẩu trong không gian riêng tư. Thời điểm đó, 2 người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Số Bitcoin được lưu trong ví lạnh Trezor, không kết nối Internet và được bảo vệ bằng mã PIN 6 chữ số. Tuy nhiên, bất kỳ ai có "cụm từ hạt giống", một chuỗi 24 từ ngẫu nhiên, đều có thể tạo lại ví trên thiết bị khác và truy cập toàn bộ tài sản bên trong.

Ông Yuen cho biết con gái đã cảnh báo ông về việc bà Yung Li đang cố đánh cắp tiền. Sau đó, ông lắp thiết bị ghi âm và thu được đoạn vợ cũ "thảo luận về camera giám sát đã được lắp đặt trong nhà". Trong một đoạn ghi âm khác, bà Yung Li nói "Bitcoin đã được chuyển cho tôi nhưng liệu có thể thấy rằng anh đã nhận nó không?" và thảo luận về việc tiêu số BTC tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi bà sinh sống.

Ông Yuen cáo buộc vợ cũ đã chuyển toàn bộ số Bitcoin sang 71 địa chỉ ví khác. Giá trị tài sản dao động trong khoảng 160-180 triệu bảng suốt quá trình vụ kiện diễn ra.

Sau khi phát hiện mất tiền, ông Yuen đối chất và hành hung bà. Tháng 9/2024, ông bị kết tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng và 2 tội danh hành hung thông thường.

Trước đó, ông Yuen cũng trình báo vụ mất trộm với cảnh sát. Cảnh sát bắt giữ bà Yung Li tháng 12/2023, thu giữ nhiều đồng hồ, 10 ví lạnh và 5 cụm từ khôi phục. Bà được tại ngoại và cảnh sát cho biết chưa có hành động tiếp theo cho đến khi có bằng chứng mới.

Tại tòa, bà Yung Li khai bà "không có thông tin cần thiết để trả lời các vấn đề". Thẩm phán Cotter nhận định ông Yuen có "xác suất thắng kiện rất cao" và gọi bản ghi âm lời khai của bà là "bằng chứng buộc tội".

"Bà Li đã có nhiều cơ hội để trình bày quan điểm của mình nhưng đều bị bác bỏ", thẩm phán nói.

Hiện ông Yuen đang kiện cả bà Yung Li lẫn em gái bà, yêu cầu hoàn trả số Bitcoin hoặc giá trị tương đương, đồng thời xin lệnh phong tỏa đối với tài sản dưới dạng tiền mã hoá của cả 2 người này.