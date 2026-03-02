Tranh cãi về số Bitcoin thu giữ từ vụ Trần Chí

Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hoá và xử lý tội phạm xuyên biên giới.

Mỹ tịch thu số Bitcoin bị nghi lừa đảo từ vụ Trần Chí. Ảnh: Coinfomania.

Cuối tuần qua, tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc đăng bài viết đề cập đến vụ tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí và cho biết phía Mỹ thu về khoảng 15 tỷ USD .

Theo nội dung bài viết, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành tịch thu số Bitcoin nói trên trong khuôn khổ các cáo buộc liên quan đến gian lận viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền. Bài viết cho rằng quá trình xử lý vụ việc tồn tại nhiều điểm gây tranh cãi, đồng thời đặt vấn đề về việc hợp pháp hóa số tài sản bị tịch thu và cách thức sử dụng chúng sau đó.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại khu vực Đông New York thông báo truy tố hình sự Trần Chí, được xác định là người sáng lập Prince Group, với các tội danh như gian lận qua mạng và rửa tiền. Cơ quan này đồng thời công bố việc tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin thuộc quyền sở hữu của người này, trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó. Đây được xem là vụ tịch thu tài sản mã hoá lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Bài viết của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Trung Quốc rằng số Bitcoin nói trên có liên quan đến một vụ tấn công mạng trước đó. Báo cáo kỹ thuật được công bố hồi tháng 11/2025 đề cập việc một nhóm tin tặc đã khai thác lỗ hổng mã hóa để truy cập ví lạnh chứa lượng lớn Bitcoin.

Theo phân tích này, số tài sản đã bị đánh cắp từ cuối năm 2020 và không được sử dụng trong thời gian dài, trước khi được chuyển đến một địa chỉ ví do phía Mỹ kiểm soát vào tháng 6/2024.

Ông Zhou Hongyi, nhà sáng lập Qihoo 360, cho rằng hoạt động mà Mỹ gọi là “trấn áp gian lận viễn thông” thực chất là một chiến dịch thu gom tài sản có chủ đích. Ông nhận định nhóm của Trần Chí đã hoạt động trong lĩnh vực lừa đảo viễn thông tại Đông Nam Á trong thời gian dài và từng bị cơ quan chức năng Trung Quốc theo dõi.

Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc vào đầu năm nay. Ảnh: CCTV.

Theo ông, hệ thống chống gian lận do cơ quan công an Trung Quốc phối hợp với doanh nghiệp công nghệ xây dựng đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

Trần Chí là một trong những người sáng lập Prince Group Holding. Thông tin công khai cho thấy ông gia nhập thị trường Campuchia từ năm 2009 và thành lập Prince Group vào năm 2015. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, năng lượng, viễn thông và ngân hàng, sở hữu các công ty con như Prince Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Theo thông tin từ phía Mỹ, Prince Group bị đưa vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và hơn 100 cá nhân, thực thể liên quan đã bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Theo CCTV, ngày 7/1, với sự phối hợp của cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ Trần Chí về nước để phục vụ điều tra. Người này bị nghi ngờ liên quan đến các hành vi điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tiền thu lợi bất chính. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra.