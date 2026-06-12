Facebook nói gì sau khi bị sập trên toàn cầu

Nền tảng xử lý chậm chạp, thiếu cập nhật thông tin trong khi các dịch vụ có hàng tỷ người dùng trên thế giới.

Facebook lỗi đêm 12/6.

Hơn một giờ sau khi bất ngờ gặp lỗi trên toàn cầu, các tài khoản chính thức của Meta vẫn không có cập nhật gì về vụ việc. Trên X, ông Andy Stone, Giám đốc Truyền thông của tập đoàn công nghệ tỷ USD chỉ lẳng lặng để lại lời nhắn: "Chúng tôi nhận thấy hiện tại mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập các dịch vụ. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục". Nội dung này không xoa dịu được sự phẫn nộ của người dùng.

Nhiều tài khoản khác để lại bình luận tiêu cực về cách nền tảng xử lý vấn đề cũng như sự cố khác họ gặp với các dịch vụ của Meta.

Trong khi đó, website trạng thái của Meta, vốn có trách nhiện cung cấp cái nhìn trong thời gian thực về khả năng đáp ứng nền tảng, lại không đưa ra dữ liệu có giá trị. Trong suốt thời gian xảy ra sự cố 20h40-21h20, ngày 12/6, trang này vẫn hiển thị toàn bộ dịch vụ trong trạng thái "không ghi nhận lỗi".

Điều này dễ dàng khiến người dùng cảm thấy lo lắng rằng vấn đề chỉ phát sinh từ phía mình, thay vì nền tảng. Trong khi đó, những ứng dụng bên thứ 3 như Down Detector ghi nhận đến hơn 120.000 lượt báo cáo sự cố chỉ trong thời gian ngắn.

Thông báo duy nhất của đại diện Facebook sau khi làm gián đoạn kết nối của hàng tỷ người. Ảnh: X/andystone.

Tối ngày 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới bất ngờ gặp sự cố khi không thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta, bao gồm Facebook, Instagram, Threads và Messenger. Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40 (giờ Việt Nam). Theo phản ánh của số đông người dùng, ứng dụng Facebook tự động đăng xuất tài khoản và báo lỗi "phiên làm việc đã hết hạn".

Khi cố gắng đăng nhập lại, hệ thống liên tục báo sai mật khẩu hoặc không thể kết nối với máy chủ. Cùng lúc đó, người dùng Instagram cũng gặp tình trạng không thể làm mới bảng tin, trong khi ứng dụng nhắn tin Messenger không thể gửi hoặc nhận tin nhắn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số người dùng tại các quốc gia như Thái Lan cũng gặp tình trạng tương tự. "Tôi đang nhắn tin công việc thì tài khoản bị văng ra ngoài. Ban đầu cứ ngỡ bị hack, nhưng hỏi bạn bè xung quanh bằng tin nhắn thì ai cũng gặp cùng tình trạng", Quỳnh Anh (TP.HCM) chia sẻ.

Đến 21h30 cùng ngày, các dịch vụ của Facebook phần lớn được khôi phục. Người dùng bị thoát tài khoản đã có thể đăng nhập và sử dụng bình thường.