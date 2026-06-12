Facebook tự biến mình thành trò cười sau cú sập toàn cầu

Điều trớ trêu là bài đăng gần nhất của Facebook trên X cũng là một lời xin lỗi sau sự cố sập hệ thống cách đây hơn hai năm.

Facebook không giữ được sự ổn định của một nền tảng lớn. Ảnh: Reuters.

Tối 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác bất ngờ không thể truy cập Facebook, Instagram và Messenger. Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40, khiến nhiều tài khoản bị đăng xuất đột ngột, không thể đăng nhập lại hoặc liên tục nhận thông báo lỗi kết nối.

Khi Meta vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức, một phản ứng quen thuộc lại xuất hiện: người dùng đổ sang X để kiểm tra xem liệu Facebook có thực sự gặp sự cố hay không.

Tuy nhiên, thay vì tìm thấy một thông báo mới từ Meta, nhiều người bất ngờ phát hiện tài khoản Facebook trên X đã "im lặng" suốt hơn hai năm.

Bài đăng gần nhất của Facebook trên nền tảng này được đăng vào ngày 6/3/2024. Nội dung ngắn gọn viết: "And we're back! So sorry for those who were unable to access Facebook earlier today" (tạm dịch: "Và chúng tôi đã quay trở lại. Xin lỗi những ai không thể truy cập Facebook vào đầu ngày hôm nay").

Bài đăng gần nhất của Facebook trên X được đăng vào ngày 6/3/2024, cũng là một lời xin lỗi sau sự cố sập hệ thống.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú là bài đăng cuối cùng của Facebook trên X lại cũng liên quan đến một sự cố sập hệ thống.

Ngay sau khi Facebook gặp lỗi, hàng nghìn người dùng đã tràn vào phần bình luận dưới bài đăng cũ này để bày tỏ sự hoang mang, thất vọng hoặc đơn giản là xác nhận họ không phải người duy nhất bị đăng xuất.

Nhiều bình luận mang tính châm biếm xuất hiện. Một số người chia sẻ các meme với nội dung đại ý "lại chuyện này nữa rồi" để mô tả cảm giác quen thuộc mỗi khi Facebook gặp sự cố, trong khi những người khác nhận xét bài đăng từ năm 2024 dường như vẫn còn nguyên tính thời sự vào năm 2026.

Dù cạnh tranh trực tiếp với nhiều mạng xã hội khác, X vẫn thường trở thành nơi người dùng tìm kiếm thông tin theo thời gian thực mỗi khi Facebook, Instagram hay YouTube gặp sự cố. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, phần lớn dịch vụ của Facebook đã được khôi phục. Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng bình thường trở lại.