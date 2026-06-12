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Công nghệ Internet

Facebook tự biến mình thành trò cười sau cú sập toàn cầu

  • Thứ sáu, 12/6/2026 22:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điều trớ trêu là bài đăng gần nhất của Facebook trên X cũng là một lời xin lỗi sau sự cố sập hệ thống cách đây hơn hai năm.

Facebook không giữ được sự ổn định của một nền tảng lớn. Ảnh: Reuters.

Tối 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác bất ngờ không thể truy cập Facebook, Instagram và Messenger. Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40, khiến nhiều tài khoản bị đăng xuất đột ngột, không thể đăng nhập lại hoặc liên tục nhận thông báo lỗi kết nối.

Khi Meta vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức, một phản ứng quen thuộc lại xuất hiện: người dùng đổ sang X để kiểm tra xem liệu Facebook có thực sự gặp sự cố hay không.

Tuy nhiên, thay vì tìm thấy một thông báo mới từ Meta, nhiều người bất ngờ phát hiện tài khoản Facebook trên X đã "im lặng" suốt hơn hai năm.

Bài đăng gần nhất của Facebook trên nền tảng này được đăng vào ngày 6/3/2024. Nội dung ngắn gọn viết: "And we're back! So sorry for those who were unable to access Facebook earlier today" (tạm dịch: "Và chúng tôi đã quay trở lại. Xin lỗi những ai không thể truy cập Facebook vào đầu ngày hôm nay").

Facebook anh 1

Bài đăng gần nhất của Facebook trên X được đăng vào ngày 6/3/2024, cũng là một lời xin lỗi sau sự cố sập hệ thống.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú là bài đăng cuối cùng của Facebook trên X lại cũng liên quan đến một sự cố sập hệ thống.

Ngay sau khi Facebook gặp lỗi, hàng nghìn người dùng đã tràn vào phần bình luận dưới bài đăng cũ này để bày tỏ sự hoang mang, thất vọng hoặc đơn giản là xác nhận họ không phải người duy nhất bị đăng xuất.

Nhiều bình luận mang tính châm biếm xuất hiện. Một số người chia sẻ các meme với nội dung đại ý "lại chuyện này nữa rồi" để mô tả cảm giác quen thuộc mỗi khi Facebook gặp sự cố, trong khi những người khác nhận xét bài đăng từ năm 2024 dường như vẫn còn nguyên tính thời sự vào năm 2026.

Dù cạnh tranh trực tiếp với nhiều mạng xã hội khác, X vẫn thường trở thành nơi người dùng tìm kiếm thông tin theo thời gian thực mỗi khi Facebook, Instagram hay YouTube gặp sự cố. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, phần lớn dịch vụ của Facebook đã được khôi phục. Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng bình thường trở lại.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Facebook nói gì sau khi bị sập trên toàn cầu

Nền tảng xử lý chậm chạp, thiếu cập nhật thông tin trong khi các dịch vụ có hàng tỷ người dùng trên thế giới.

2 giờ trước

Lê Duy

Facebook Facebook YouTube Meta X Facebook sập

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

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