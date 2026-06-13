HLE đả bại T1, giành tấm vé lịch sử

Hanwha Life Esports chính thức giành suất tham dự MSI 2026 và trở thành hạt giống số 1 của khu vực sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước T1 tại vòng 3 nhánh thắng.

Gumayusi đã xuất sắc đánh bại đồng đội cũ để giành tấm vé lịch sử cho HLE. Ảnh: Daily Esport.

Ngày 12/6, trận đối đầu tại Vòng 3 nhánh thắng vòng loại MSI đã diễn ra tại Nhà thi đấu Wonju DB Promy. Hanwha Life Esports (HLE) đã xuất sắc đánh bại T1 với tỷ số chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp HLE lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu quốc tế Mid-Season Invitational (MSI) với tư cách hạt giống số 1 và được đặc cách vào thẳng vòng Play-off.

Ở ván thi đấu đầu tiên, HLE vươn lên dẫn trước nhờ pha giao tranh thắng lợi ở đường dưới vào phút 12. Tuyển thủ Zeus phía HLE liên tục tạo áp lực lớn tại đường trên. Dù vậy, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn cho thấy bản lĩnh khi dần lấy lại thế trận ở giai đoạn giữa game.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi HLE thực hiện thành công pha bắt lẻ vào người đi rừng Oner. Tận dụng lợi thế nhân sự, HLE nhanh chóng tràn thẳng vào căn cứ đối phương và kết thúc ván đấu đầu tiên, vươn lên dẫn trước 1-0.

HLE áp đảo đầu trận, tận dụng sai lầm để vượt lên dẫn trước ván đấu đầu tiên. Ảnh: LCK.

Kịch bản của ván đấu thứ 2 diễn ra khá tương đồng với ván mở màn khi HLE tiếp tục là đội tuyển kiểm soát tốt hơn trong giai đoạn đi đường. HLE sớm dẫn trước nhờ sự cơ động của Vi trong tay Kanavi.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 27 khi Peyz của T1 tỏa sáng với vị tướng Sivir khi mang về cú Quadrakill (4 mạng hạ gục liên tiếp) ở đường giữa. T1 sở hữu bùa lợi Baron, lật ngược thế trận về tiền và giành chiến thắng ở phút 33.

Ở ván 2, Peyz bùng nổ với pha Quadra Kill, giúp T1 cân bằng điểm số trước HLE. Ảnh: LCK.

Ván 3 chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của Kanavi với vị tướng Lee Sin. Tuyển thủ này liên tục cướp thành công các mục tiêu lớn trong những thời điểm then chốt. Với nguồn tài nguyên khổng lồ tích lũy được, Kanavi đã có một ván đấu bùng nổ, trở thành đầu tàu đưa HLE tới chiến thắng thuyết phục.

HLE thắng lớn trong pha giao tranh Rồng Lửa cuối trận, đẩy thẳng vào đường trên để nâng tỷ số lên 2-1.

Sai lầm của Oner mở đường cho HLE giành lợi thế tại ván 3. Ảnh: LCK.

Ở ván đấu quyết định, T1 nỗ lực vùng lên nhằm kéo trận đấu trở lại. Senna của Gumayusi phía T1 sớm có 2 mạng hạ gục ở đường dưới. Dù đã tạo ra một số điểm sáng trong giai đoạn đầu trận, đại diện giàu thành tích nhất LCK vẫn không thể duy trì thế cân bằng trước sức mạnh tập thể vượt trội của HLE.

Yone trong tay Zeka bên phía HLE đã di chuyển liên tục giữa các đường để tích lũy lợi thế. HLE thắng giao tranh Rồng Nước ở phút 18, ăn Baron và phá hủy các công trình của T1. Trận đấu khép lại ở phút 31 sau pha quét sạch ngay tại nhà chính của T1.

HLE khép lại trận đấu, giành tấm vé lịch sử dự MSI. Ảnh: LCK.

“Hanwha Life Esports sẽ tham gia Giải đấu Mời Giữa Mùa Giải (MSI) lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Chiến thắng này cũng giúp HLE củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng quốc nội”, phóng viên Kim Yong-woo của tờ Daily eSports cho biết.

Dù thất bại trong trận đấu quyết định trước HLE, hành trình Road to MSI của T1 vẫn chưa khép lại. Đội tuyển của Faker rơi xuống và thi đấu tại Chung kết Nhánh thua vào ngày 14/6 tới đây. Họ sẽ phải đánh bại đối thủ thắng ở cặp đấu nhánh thua phía dưới (Gen.G hoặc KT Rolster) để cạnh tranh suất còn lại của LCK tham dự MSI 2026.