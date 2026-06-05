Tới Hàn Quốc, CEO Nvidia phải gặp Faker, trước cả chủ tịch LG, Hyundai

Chiều ngày 5/6, CEO Nvidia Jensen Huang chính thức đáp máy bay xuống sân bay Gimpo, bắt đầu chuyến công tác 5 ngày tại Hàn Quốc nhằm củng cố chuỗi cung ứng siêu chip AI thế hệ mới mang tên Vera Rubin. Ảnh: Yonhap.

Ngay sau khi rời sân bay, điểm đến đầu tiên trong lịch trình của ông là T1 Basecamp - tổ hợp quán net và trung tâm cộng đồng của đội tuyển T1. Hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng dài từ sớm để được tận mắt chứng kiến người đứng đầu tập đoàn chip nghìn tỷ USD. Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, kế hoạch gặp gỡ Faker của ông Huang được đẩy trước toàn bộ lịch trình của ông tại xứ sở kimchi. Sự kiện chỉ được chốt thời gian trước đó vài giờ. Ảnh: Choi Eun-kyung/Chosun.

Jensen Huang thân thiện giao lưu, chụp ảnh và ký tặng cho người hâm mộ Hàn Quốc. Nhiều người không giấu nổi sự phấn khích khi xin được chữ ký của tỷ phú công nghệ trên những vật phẩm độc đáo như búp bê mô hình Faker hay tiền giấy 1.000 won. Ảnh: Yonhap.

Khoảnh khắc lịch sử khi "Vua phần cứng AI" Jensen Huang bắt tay "Hoàng đế Esports" Faker và cùng nhau giơ cao chiếc card đồ họa cao cấp GeForce RTX 5090 có chữ ký của cả hai người. CEO Nvidia không tiếc lời ca ngợi: “Hàn Quốc là cái nôi của thể thao điện tử, nơi đã khai sinh ra văn hóa xem eSports và giữ vị trí đặc biệt trong tim tôi”. Ảnh: Jang Kyung-sik/Chosun.

Jensen Huang trò chuyện, biểu cảm hài hước bên cạnh Faker và toàn bộ đội hình siêu sao của T1 bao gồm Doran, Oner, Peyz và Keria tại khu vực sảnh chính. Khi CEO Nvidia hỏi Faker đang dùng card đồ họa gì, nghe câu trả lời là RTX 4090, ông liền trêu: “Nó thành đồ cổ rồi đó”, khiến toàn bộ đội hình T1 và khán giả tại trường quay bật cười lớn. Siêu sao LMHT đính chính mã đang dùng là 5090, câu trả lời trước đó do anh nhớ nhầm. Ảnh: Cho Tae-hyung/SEDaily.

CEO Nvidia cùng Faker và các tuyển thủ T1 tạo dáng "Suỵt" - biểu tượng ăn mừng chiến thắng kinh điển của Faker trong các giải đấu lớn trước ống kính truyền thông. Chuyến thăm này vừa thể hiện sự tôn trọng của Nvidia đối với hệ sinh thái gaming Hàn Quốc, vừa là bước đi truyền thông đỉnh cao của hãng. Ảnh: Cho Tae-hyung/SEDaily.

Jensen Huang "khoe" chiếc áo đấu T1 đặc biệt với tên Faker và chữ ký kèm lời nhắn riêng của anh. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng số '1' trên áo không chỉ là số áo, mà còn là biểu tượng cho vị thế "số một" trong eSports, một sự công nhận đầy tôn trọng từ người đứng đầu tập đoàn chip hàng đầu dành cho "vị vua" eSports. Ảnh: Lee Gwang-ho/News1.

Một người hâm mộ may mắn đã nhận được chiếc card đồ họa GeForce RTX 5090 chưa phát hành có chữ ký của cả Jensen Huang và Faker thông qua buổi bốc thăm. CEO Nvidia hóm hỉnh đùa rằng giá trị của siêu phẩm có chữ ký đôi này “có thể lên tới hơn 1 triệu USD ”. Ảnh: Lee Sang-hyeok/News1.

Bên cạnh card đồ họa, Jensen Huang còn tặng quyền sở hữu dòng máy tính PC AI hiệu năng cao "RTX Spark" sắp ra mắt vào mùa thu này cho 2 khán giả. Ông khẳng định kiến trúc chạy AI không cần Internet này sẽ mở ra một kỷ nguyên máy tính cá nhân hoàn toàn mới, tương tự như bước ngoặt Windows 95 cách đây 40 năm. Ảnh: Kim Yoon-soo/SEDaily.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Hàn Quốc, đảo Đài Loan (Trung Quốc), bình luận rằng vị CEO nghìn tỷ quan tâm đến Faker hơn cả việc gặp gỡ những lãnh đạo hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ như LG, Hyundai, SK Hynix... Năm ngoái, ông đã lỡ hẹn với biểu tượng eSports toàn cầu khi anh đang du đấu tại Trung Quốc.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.