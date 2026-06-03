CEO Nvidia: 'Đây sẽ là công ty 1.000 tỷ USD tiếp theo'

CEO Nvidia Jensen Huang ca ngợi Marvell là doanh nghiệp tiếp theo sẽ bước chân vào câu lạc bộ những công ty có giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD.

Marvell được CEO Nvidia Jensen Huang dự đoán sẽ là doanh nghiệp tiếp theo cán mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa. Ảnh: NurPhoto.

Tối 2/6, cổ phiếu của Marvell Technology tăng vọt 20% sau khi được đích thân CEO Nvidia Jensen Huang dự đoán là doanh nghiệp tiếp theo sẽ bước chân vào câu lạc bộ vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD .

"Khi bạn tiếp nhận một bài toán điện toán, bóc tách nó thành nhiều phần nhỏ và phân bổ khắp toàn bộ trung tâm dữ liệu, thì yếu tố tiên quyết chính là tính kết nối. Đó cũng là lý do vì sao Marvell lại quan trọng đến vậy. Đây sẽ là công ty 1.000 tỷ USD tiếp theo", Huang nói.

Khác với Nvidia sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU), Marvell là doanh nghiệp chuyên thiết kế các dòng chip hiệu năng cao được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng dữ liệu toàn cầu, bao gồm điện toán đám mây, AI, mạng lưới doanh nghiệp, mạng viễn thông 5G và các hệ thống ô tô.

Báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2027 của Marvell ghi nhận doanh thu vượt qua kỳ vọng của giới phân tích. Cụ thể, hãng ghi nhận mức doanh thu 2,4 tỷ USD và dự báo đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt năm 2027 nhờ sức mạnh cốt lõi từ mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu.

Nvidia cũng đã cam kết khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Marvell. Không dừng lại ở đó, gã khổng lồ AI cũng đang rót hàng tỷ USD vào các công ty khác phát triển công nghệ quang tử.

Đây là công nghệ sử dụng ánh sáng để truyền tải dữ liệu. Quá trình này được giới chuyên môn đánh giá là mang lại hiệu suất ưu việt hơn hẳn so với phương thức truyền dữ liệu bằng điện năng truyền thống.