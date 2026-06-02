Chủ quán cà phê có được mở nhạc Spotify, YouTube?

Dù trả phí định kỳ cho YouTube Premium hay Spotify Premium, chủ quán cà phê vẫn có thể vi phạm điều khoản sử dụng nếu phát nhạc phục vụ kinh doanh.

YouTube và Spotify là hai nền tảng nghe nhạc phổ biến, được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng và cơ sở kinh doanh vẫn nhầm tưởng rằng việc trả phí cho gói dịch vụ đồng nghĩa với quyền phát nhạc công khai trong hoạt động thương mại.

Thực tế, cả YouTube lẫn Spotify đều giới hạn quyền sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân, trong khi pháp luật Việt Nam yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải chi trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc phục vụ khách hàng.

Đối với Spotify, mục "Your Use of the Spotify Service" (Việc bạn sử dụng dịch vụ Spotify) và "Content and Intellectual Property Rights" (Nội dung và quyền sở hữu trí tuệ) trong Điều khoản sử dụng quy định rằng dịch vụ và nội dung được cấp phép cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Spotify chỉ cấp cho người dùng quyền hạn chế, không độc quyền và có thể thu hồi để sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân. Người dùng không được sao chép, phân phối, truyền đạt tới công chúng hoặc khai thác nội dung theo cách không được Spotify hoặc chủ sở hữu quyền cho phép.

Vì vậy, việc sử dụng tài khoản Spotify Premium để phát nhạc tại cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hoặc các địa điểm kinh doanh phục vụ khách hàng không thuộc phạm vi giấy phép sử dụng cá nhân mà Spotify cấp cho người dùng.

Tương tự, YouTube (gồm cả YouTube Music) cho biết việc cung cấp dịch vụ xem hoặc nghe cho mục đích thương mại hoặc công cộng, đều vi phạm nguyên tắc sử dụng của nền tảng. Do vậy, khoản phí trả cho YouTube Premium hoặc Spotify Premium chủ yếu nhằm loại bỏ quảng cáo, nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc mở khóa các tính năng bổ sung. Nó không thay thế nghĩa vụ bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra tại Việt Nam, việc sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh còn chịu sự điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Các quy định này yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác tác phẩm âm nhạc trong môi trường thương mại phải thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định.

Theo Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, các hoạt động kinh doanh, thương mại trong quy định trên bao gồm: sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để sử dụng tại nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại; câu lạc bộ thể dục, chăm sóc sức khỏe - thẩm mỹ; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; quán bar, vũ trường; trong hoạt động hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh, thương mại có bản chất tương tự.

Theo Phụ lục II của Nghị định 17/2023/NĐ-CP, tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc tại quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng hoặc địa điểm kinh doanh tương tự được tính theo công thức: Số tiền bản quyền hàng năm = Mức lương cơ sở × Hệ số điều chỉnh. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được áp dụng là 2,53 triệu đồng/tháng.