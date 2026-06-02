Ảnh mới nhất của iPhone gập

Hình ảnh thực tế cho thấy iPhone màn hình gập có màu trắng, 2 camera sau cùng tỷ lệ thuôn dài khi mở ra.

Ảnh chụp thực tế mới của iPhone gập. Ảnh: Ice Universe.

Trên Weibo, tài khoản từ chuyên gia rò rỉ (leaker) Ice Universe chia sẻ ảnh thực tế của iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Ultra). Thiết bị được cho đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt đầu tiên, dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Tuy bài viết dịch sang tiếng Anh với chữ "prototype" (nguyên mẫu), trang tin MacRumors cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là mô hình và không có chức năng hoạt động.

Dựa trên ảnh chụp, iPhone Ultra sở hữu tỷ lệ thuôn dài khi mở ra, màn hình ngoài có hình dạng gần vuông. Trước đó, tin đồn cho biết màn hình trong của sản phẩm có kích thước xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Chiếc iPhone Ultra trong ảnh có màu trắng. Hồi tháng 2, nguồn tin Instant Digital cho biết đây là màu duy nhất được xác nhận có mặt trên thiết bị.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple dự định "tránh những màu sắc vui nhộn", chỉ dùng các màu truyền thống như bạc, đen hay xám trên iPhone Ultra. Cách tiếp cận này tương tự iPhone X ra mắt năm 2017 với màu bạc và xám không gian.

Một số tin đồn cho biết iPhone Ultra cũng sẽ có 2 phiên bản màu. Ngoài màu trắng, Macworld dẫn nguồn nội bộ từ chuỗi cung ứng dự đoán màu còn lại có thể giống tùy chọn xanh đậm của iPhone 17 Pro.

Tùy chọn màu sắc hạn chế có thể cho thấy sản lượng thấp của iPhone Ultra. Tháng 12/2025, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cảnh báo những khó khăn trong sản xuất có thể hạn chế nguồn cung sản phẩm ít nhất đến cuối năm nay. Việc có nhiều màu sắc sẽ tăng độ phức tạp và chi phí.

Cũng trong ngày 1/6, leaker Fixed Focus Digital cho biết iPhone Ultra sẽ trang bị công nghệ tản nhiệt buồng hơi. Công nghệ này từng được Apple trang bị trên iPhone 17 Pro.

Khi ra mắt iPhone 17 Pro, Apple tuyên bố hệ thống này giúp phân tán nhiệt tốt hơn từ chip A19 Pro và phân bổ khắp khung nhôm nguyên khối. Thiết kế này giúp hiệu năng khi chạy tác vụ nặng ổn định hơn 40% so với tản nhiệt than chì trên bản tiền nhiệm.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: AppleInsider.

Theo Bloomberg, Apple đang chịu áp lực tạo ra khác biệt cho smartphone màn hình gập. Chiếc iPhone đầu tiên với thiết kế mới dự kiến được trình làng vào tháng 9, tức 7 năm sau khi đối thủ Samsung ra mắt Galaxy Z Fold đầu tiên.

Trong quá trình phát triển, Apple kết luận 2 nhược điểm lớn nhất của smartphone gập hiện nay là màn hình trong có không gian hẹp, nếp gấp dễ nhìn thấy. Việc khắc phục những vấn đề trên không đơn giản, khiến hãng gia nhập phân khúc muộn hơn nhiều đối thủ.

Hồi đầu tháng 5, Instant Digital cho biết bản lề thành phẩm không đạt chuẩn khiến việc sản xuất iPhone Ultra gặp khó khăn. Tuy nhiên, Fixed Focus Digital lại cho rằng vấn đề đến từ SMT (Surface Mount Technology), công nghệ gắn trực tiếp linh kiện lên bo mạch, giúp thu gọn thiết kế linh kiện bên trong.

Vào tháng 4, DigiTimes đưa tin tiến độ sản xuất iPhone Ultra chậm khoảng 1-2 tháng so với kế hoạch, song vẫn kịp để Apple trình làng trong tháng 9.

Theo Gurman, iPhone Ultra dự kiến trang bị màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, chip xử lý A20, modem mạng C2, 2 camera sau với giá khoảng 2.000 USD .